Дипломатический или служебный паспорт Украины — кому и для чего предоставляют

Дипломатические и служебные паспорта Украины, как и обычный заграничный паспорт, удостоверяют личность, гражданство и предоставляют право на пересечение государственной границы. Однако эти документы предназначены не для обычных поездок, а для официальных командировок должностных лиц за границу.
Кто имеет право на такие документы и чем они отличаются от обычных загранпаспортов — рассказали в Координационном центре предоставления бесплатной правовой помощи.
Чем они отличаются от паспорта гражданина Украины для выезда за границу
Оформляются Министерством иностранных дел Украины.
Содержат отметку о должности или звании.
Срок действия — до 5 лет.
Кому выдают дипломатический паспорт
На время пребывания в должности:
А также их супруге/супругу.
На время командировки за границу дипломатическим работникам, направленным:
Также второму из супругов, детям и членам семьи под опекой или попечительством, если они направлены за границу вместе с такими работниками и проживают с ними.
На срок служебной командировки за границу:
На время пребывания в долгосрочной командировке за границей:
Также второму из супругов, детям и другим членам семьи, если они направлены за границу вместе с такими работниками и проживают с ними.
На срок служебной командировки за границу:
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