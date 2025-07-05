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Дипломатический или служебный паспорт Украины — кому и для чего предоставляют

18:31, 5 июля 2025
Такие документы оформляются для официальных зарубежных поездок чиновников, дипломатов и членов их семей.
Дипломатический или служебный паспорт Украины — кому и для чего предоставляют
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Дипломатические и служебные паспорта Украины, как и обычный заграничный паспорт, удостоверяют личность, гражданство и предоставляют право на пересечение государственной границы. Однако эти документы предназначены не для обычных поездок, а для официальных командировок должностных лиц за границу.

Кто имеет право на такие документы и чем они отличаются от обычных загранпаспортов — рассказали в Координационном центре предоставления бесплатной правовой помощи.

Чем они отличаются от паспорта гражданина Украины для выезда за границу

Оформляются Министерством иностранных дел Украины.

Содержат отметку о должности или звании.

Срок действия — до 5 лет.

Кому выдают дипломатический паспорт

На время пребывания в должности:

  • Президенту Украины
  • Главе Верховной Рады Украины
  • Премьер-министру Украины
  • Министру иностранных дел Украины

А также их супруге/супругу.

На время командировки за границу дипломатическим работникам, направленным:

  • в долгосрочную командировку в заграничные дипломатические учреждения Украины
  • на работу в секретариаты международных организаций по квоте Украины
  • сотрудникам других органов государственной власти, временно направленным на работу на штатные дипломатические должности

Также второму из супругов, детям и членам семьи под опекой или попечительством, если они направлены за границу вместе с такими работниками и проживают с ними.

На срок служебной командировки за границу:

  • другим дипломатическим работникам
  • дипломатическим курьерам Украины
  • народным депутатам Украины
  • членам Кабинета Министров Украины
  • Главам Конституционного Суда Украины и Верховного Суда
  • Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины
  • Главе Офиса Президента Украины
  • Главам и членам делегаций Украины на международные переговоры

На время пребывания в долгосрочной командировке за границей:

  • административно-техническим работникам дипломатической службы
  • обслуживающему персоналу

Также второму из супругов, детям и другим членам семьи, если они направлены за границу вместе с такими работниками и проживают с ними.

На срок служебной командировки за границу:

  • руководителям центральных органов исполнительной власти и их заместителям
  • заместителям министров
  • омбудсмену
  • судьям Конституционного Суда Украины и Верховного Суда
  • руководителям и их заместителям Национального банка Украины, Генеральной прокуратуры Украины, НАБУ, Генштаба ВСУ, СБУ
  • главам и членам делегаций на международные переговоры
  • другим должностным лицам в соответствии с Указом Президента «О дипломатических и служебных паспортах Украины».

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