Дипломатический или служебный паспорт Украины — кому и для чего предоставляют

Такие документы оформляются для официальных зарубежных поездок чиновников, дипломатов и членов их семей.

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Дипломатические и служебные паспорта Украины, как и обычный заграничный паспорт, удостоверяют личность, гражданство и предоставляют право на пересечение государственной границы. Однако эти документы предназначены не для обычных поездок, а для официальных командировок должностных лиц за границу.

Кто имеет право на такие документы и чем они отличаются от обычных загранпаспортов — рассказали в Координационном центре предоставления бесплатной правовой помощи.

Чем они отличаются от паспорта гражданина Украины для выезда за границу

Оформляются Министерством иностранных дел Украины.

Содержат отметку о должности или звании.

Срок действия — до 5 лет.

Кому выдают дипломатический паспорт

На время пребывания в должности:

Президенту Украины

Главе Верховной Рады Украины

Премьер-министру Украины

Министру иностранных дел Украины

А также их супруге/супругу.

На время командировки за границу дипломатическим работникам, направленным:

в долгосрочную командировку в заграничные дипломатические учреждения Украины

на работу в секретариаты международных организаций по квоте Украины

сотрудникам других органов государственной власти, временно направленным на работу на штатные дипломатические должности

Также второму из супругов, детям и членам семьи под опекой или попечительством, если они направлены за границу вместе с такими работниками и проживают с ними.

На срок служебной командировки за границу:

другим дипломатическим работникам

дипломатическим курьерам Украины

народным депутатам Украины

членам Кабинета Министров Украины

Главам Конституционного Суда Украины и Верховного Суда

Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины

Главе Офиса Президента Украины

Главам и членам делегаций Украины на международные переговоры

На время пребывания в долгосрочной командировке за границей:

административно-техническим работникам дипломатической службы

обслуживающему персоналу

Также второму из супругов, детям и другим членам семьи, если они направлены за границу вместе с такими работниками и проживают с ними.

На срок служебной командировки за границу:

руководителям центральных органов исполнительной власти и их заместителям

заместителям министров

омбудсмену

судьям Конституционного Суда Украины и Верховного Суда

руководителям и их заместителям Национального банка Украины, Генеральной прокуратуры Украины, НАБУ, Генштаба ВСУ, СБУ

главам и членам делегаций на международные переговоры

другим должностным лицам в соответствии с Указом Президента «О дипломатических и служебных паспортах Украины».

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