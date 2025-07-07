У Києві шукають чоловіка, який розгорнув прапор зі свастикою в Печерському районі

У Києві чоловік ганьбив символ держави свастикою — поліція відкрила справу.

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Поліція Києва розпочала пошуки невідомого, який у Печерському районі столиці демонстрував жовто-синій прапор із нацистською свастикою, повідомила пресслужба поліції.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік на вулиці показує прапор із забороненою символікою. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення чи пропаганда нацистської символіки). Наразі триває розшук порушника для притягнення до відповідальності. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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