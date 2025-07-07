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Суд наголосив, що проживання батька за кордоном не є підставою для позбавлення батьківських прав, але й не звільняє його від обов’язків перед дитиною

19:01, 7 липня 2025
Жінка просила позбавити колишнього чоловіка батьківських прав через багаторічну відсутність участі у вихованні сина, але суд визнав такі підстави недостатніми.
Суд наголосив, що проживання батька за кордоном не є підставою для позбавлення батьківських прав, але й не звільняє його від обов’язків перед дитиною
Фото: unsplash
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Новоушицький районний суд Хмельницької області відмовив матері малолітнього хлопчика у позові про позбавлення батьківських прав батька дитини, однак попередив його про необхідність змінити ставлення до виховання сина.

Обставини справи № 680/195/25:

У позові жінка пояснила, що розлучилася з чоловіком, коли їхньому синові ще не виповнився один рік. Після цього його батько виїхав за кордон і вже понад дев’ять років не спілкується з дитиною, не бере участі у її вихованні, не цікавиться життям, здоров’ям та успіхами у навчанні, не надає матеріальної допомоги на утримання.

Це свідчить про свідоме нехтування батьківськими обов’язками й про фактичне ухилення від їх виконання, вважає вона. У той час як позбавлення чоловіка батьківських прав забезпечить дитині безперешкодний перетин державного кордону, зміну місця проживання.

На думку суду, проживання батька за межами України не може свідчити про ухилення від виконання обов’язків щодо сина. Водночас перебування за кордоном не звільняє його від виконання батьківських обов’язків та не є перешкодою для спілкування з дитиною.

Суд не погодився з висновком органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення відповідача батьківських прав, оскільки у ньому не наведено об’єктивних даних про свідоме ухилення чоловіка від виконання батьківських обов’язків й що таке рішення найкраще відповідатиме інтересам дитини.

Утім суд звернув увагу на інформацію у висновку про те, що хлопчик взагалі не спілкується з батьком. А це певною мірою свідчить про невиконання батьківських обов`язків, яке пов`язано із недостатньою участю в житті сина.

«Однак враховуючи, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу, необхідність та пропорційність застосування якого за обставин цієї справи не доведено, суд приходить до висновку про передчасність прийняття такого рішення та недоцільність позбавляти відповідача батьківських прав, однак слід попередити його про необхідність зміни свого ставлення до обов`язку по піклуванню та участі у житті сина, та покласти на міську раду як орган опіки та піклування контроль за виконанням відповідачем своїх батьківських обов`язків», – констатував суд.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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