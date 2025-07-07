Поставка непригодных ракетных установок на 90 млн грн — подозрение получил бывший чиновник Минобороны

Ему и двум экскерующим оборонного предприятия инкриминируют поставки некачественного вооружения, нанесшее государству миллионный ущерб.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сообщено о подозрении бывшему должностному лицу Минобороны и бывшим руководителям оборонного предприятия, которые поставляли непригодные ракетные установки и нанесли государству ущерб на сумму 90 млн грн. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по факту поставки Министерству обороны Украины непригодных к использованию противотанковых ракетных установок на сумму более 90 млн грн. Именно на эту сумму и причинён ущерб государству.

Подследственность уголовных правонарушений в указанном уголовном производстве определена за следователями Главного следственного управления СБУ.

Так, в рамках расследования установлена причастность к этому преступлению бывшего руководителя одного из департаментов Минобороны и двух бывших руководителей оборонного предприятия.

Следователи ГСУ Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ сообщили указанным лицам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.