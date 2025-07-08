Депутати пропонують встановити у КУпАП порядок перевірки документів на право керування військовими авто і огляду водіїв на стан сп’яніння

У Кодексі про адміністративні правопорушення буде уточнено, що особа, яка керує військовим транспортним засобом, несе відповідальність за статтею 126 КУпАП, якщо вона не пред’явила у спосіб, який дає можливість посадовій особі військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у ЗСУ прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також інших документів. Відповідні зміни передбачає законопроект 13452, який зареєструвала група народних депутатів, включно з головою Комітету Сергієм Іонушасом.
Також у статті 266 КУпАП буде передбачено, що огляд особи, яка керувала транспортним засобом, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, проводиться посадовою особою військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку щодо осіб, які керують військовим транспортним засобом, з використанням спеціальних технічних засобів.
Під час проведення огляду посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху ВСП, щодо осіб, які керують військовим транспортним засобом, застосовує технічні засоби відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.
У разі незгоди водія, який керував військовим транспортним засобом, огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку.
Огляд на стан сп’яніння військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів буде проводитися в порядку, передбаченому статтею 266 КУпАП.
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект також передбачає, щоб за непокору наказу командира (стаття 402 КК) військовослужбовець міг нести лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. За вчинення непокори, тобто відкриту відмову виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу, не можна буде призначити більш м’яке покарання або покарання з іспитовим строком.
Цим законопроектом також пропонується, щоб військовослужбовців не можна було звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені главою 13-Б КУпАП.
Загалом депутати пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, якими передбачити, зокрема, наступне:
Автор: Наталя Мамченко
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