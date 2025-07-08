Депутати пропонують встановити у КУпАП порядок перевірки документів на право керування військовими авто і огляду водіїв на стан сп’яніння

Зокрема члени правоохоронного комітету пропонують уточнити порядок огляду водіїв, які керують військовими транспортними засобами, на стан сп’яніння.

Фото: vnedorozhnik.net.ua

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У Кодексі про адміністративні правопорушення буде уточнено, що особа, яка керує військовим транспортним засобом, несе відповідальність за статтею 126 КУпАП, якщо вона не пред’явила у спосіб, який дає можливість посадовій особі військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у ЗСУ прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також інших документів. Відповідні зміни передбачає законопроект 13452, який зареєструвала група народних депутатів, включно з головою Комітету Сергієм Іонушасом.

Також у статті 266 КУпАП буде передбачено, що огляд особи, яка керувала транспортним засобом, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, проводиться посадовою особою військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку щодо осіб, які керують військовим транспортним засобом, з використанням спеціальних технічних засобів.

Під час проведення огляду посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху ВСП, щодо осіб, які керують військовим транспортним засобом, застосовує технічні засоби відеозапису, а в разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

У разі незгоди водія, який керував військовим транспортним засобом, огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку.

Огляд на стан сп’яніння військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів буде проводитися в порядку, передбаченому статтею 266 КУпАП.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект також передбачає, щоб за непокору наказу командира (стаття 402 КК) військовослужбовець міг нести лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. За вчинення непокори, тобто відкриту відмову виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу, не можна буде призначити більш м’яке покарання або покарання з іспитовим строком.

Цим законопроектом також пропонується, щоб військовослужбовців не можна було звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені главою 13-Б КУпАП.

Загалом депутати пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, якими передбачити, зокрема, наступне:

включення правопорушень, передбачених розділом 13-Б КУпАП, у перелік таких, до яких не застосовується механізм звільнення від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення;

збільшення строків накладення адміністративного стягнення за вчинення військових адміністративних правопорушень, передбачених главою 13-Б КУпАП, вчинених в умовах воєнного стану;

встановлення адміністративної відповідальності за зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем в умовах воєнного стану;

надання повноважень посадовим особам військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України на складення протоколів про адміністративні правопорушення у справах, підвідомчих суддям місцевих судів;

усунення неоднозначного тлумачення змісту повноважень посадових осіб Військової служби правопорядку щодо складення протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 178 та 182 КУпАП;

усунення прогалин в диспозиції статті 266 КУпАП стосовно проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції посадовими особами військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку;

уточнення підстав проведення огляду на стан сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, та поширення дії цієї статті на військовозобов’язаних, резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

уточнення переліку органів, які затверджують перелік закладів охорони здоров’я, проводять огляд на стан сп’яніння;

щодо включення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 402 КК до переліку діянь, за які не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК України, та за які не може бути застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням;

збільшення розміру кримінального покарання у виді штрафу за необережне знищення або пошкодження військового майна та уточнення кваліфікуючих ознак такого кримінального правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

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