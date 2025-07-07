За відмову виконати наказ військовослужбовцю не можна буде призначити умовне покарання – до Ради внесли законопроект

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець міг нести лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

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За вчинення непокори, тобто відкриту відмову виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу, не можна буде призначити більш м’яке покарання або покарання з іспитовим строком. Відповідний законопроект 13452 зареєстрували у Верховній Раді народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов та інші.

Нагадаємо, наразі непокора під час воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Таким чином, депутати пропонують, щоб військових можна було карати лише позбавленням волі.

Так, чинна стаття 69 Кримінального кодексу виключає можливість призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за вчинення в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці низки злочинів, зокрема, самовільного залишення військової частини та дезертирства. Стаття 75 КК виключає можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці злочинів за статтями 403, 405, 407, 408, 429 КК.

Але статті 402 КК немає у цьому переліку, тобто, військові за непокору можуть зараз отримати умовне покарання або більш м’яке, якщо так вирішить суд.

«Поза увагою лишається кримінальне правопорушення – непокора, передбачене статтею 402 цього Кодексу, що є не логічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці та наслідки, до яких вчинення цього злочину може призвести», вважають депутати.

Тож, вони пропонують включити непокору, передбачену статтею 402 КК, до переліку діянь, за які не може бути призначене більш м'яке покарання, ніж передбачено санкцією статті Особливої частини КК, та за які не може бути застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом також пропонується, щоб військовослужбовців не можна було звільнити від адміністративної відповідальності по малозначності за необережне пошкодження військового майна, порушення правил несення бойового чергування, розпивання алкогольних напоїв та інші порушення, передбачені главою 13-Б КУпАП.

Автор: Наталя Мамченко

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