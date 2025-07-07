На Дніпропетровщині судитимуть шахраїв, які ошукали родичів військових на 5 млн гривень

Шахраї видурили понад 5 мільйонів у рідних зниклих бійців ЗСУ.

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Кам’янська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти двох учасників організованої групи, які видурювали гроші у родичів зниклих безвісти або полонених військовослужбовців ЗСУ, повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними досудового розслідування, зловмисники знаходили в соціальних мережах оголошення про пошук військових, які зникли або потрапили в полон. Через месенджери вони зв’язувалися з рідними, пропонуючи фіктивну «допомогу» з поверненням або лікуванням за грошову винагороду. Кошти перераховувалися на підконтрольні банківські картки.

Прокуратура встановила 23 постраждалих із різних регіонів України, а загальна сума збитків перевищила 5 млн грн. Обвинуваченим інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство), що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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