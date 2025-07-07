Обід зі смертельним фіналом – австралійку визнали винною у потрійному вбивстві грибами

Австралійку визнали винною у вбивстві батьків її колишнього чоловіка та його тітку.

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Суд присяжних у місті Морвелл, Австралія, визнав 50-річну Ерін Паттерсон винною у потрійному вбивстві та замаху на вбивство після того, як у липні 2023 року вона подала страву з отруйними грибами, що призвела до смерті трьох людей, повідомили в BFMTV.

Паттерсон звинуватили у вбивстві батьків її колишнього чоловіка та його тітки, приготувавши їм страву «Яловичина Веллінгтон» із печерицями, відомими як одні з найнебезпечніших отруйних грибів. Під час судового процесу, який тривав понад два місяці, підсудна наполягала, що отруєння було випадковим. Проте 12 членів журі визнали її винною у вбивстві трьох осіб і замаху на життя четвертого гостя, який також був присутній на обіді.

Колишній чоловік Паттерсон, із яким вона розлучилася, відмовився від запрошення на той обід. Судовий процес у невеликому містечку на південному сході Австралії привернув увагу як місцевих, так і міжнародних ЗМІ, а також зацікавив поціновувачів кримінальних справ.

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