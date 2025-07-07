Melovin оголосив про свою мобілізацію — співак долучився до ансамблю ДПСУ, відео

Український співак Melovin несе службу в ансамблі прикордонної служби.

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Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) оголосив про свою мобілізацію до лав Державної прикордонної служби України. Відповідне відео зʼявилося в instagram артиста.

Зокрема, під час концерту в Києві 6 липня 28-річний музикант виступив разом із Академічним ансамблем пісні і танцю Державної прикордонної служби. У зверненні до слухачів він повідомив, що тепер несе там службу.

«Мене запросили в цей ансамбль, тому з того часу я також прикордонник. З того часу я граю разом з тим ансамблем. І несу свою службу, але музичну разом з такими неймовірними музикантами ДПСУ», - заявив він зі сцени.

Музикант прокоментував, що це не новий проет і не гучна колаборація. Своє рішення він назвав усвідомленим і справжнім.

«Радію, що маю змогу стати частиною ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап — не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу», - додав Melovin.

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