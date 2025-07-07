Melovin объявил о своей мобилизации — певец присоединился к ансамблю ГПСУ, видео

Украинский певец Melovin несет службу в ансамбле пограничной службы.

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Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) объявил о своей мобилизации в ряды Государственной пограничной службы Украины. Соответствующее видео появилось в Instagram артиста.

В частности, во время концерта в Киеве 6 июля 28-летний музыкант выступил вместе с Академическим ансамблем песни и танца Государственной пограничной службы. В обращении к слушателям он сообщил, что теперь проходит там службу.

«Меня пригласили в этот ансамбль, поэтому с того момента я тоже пограничник. С того момента я играю вместе с этим ансамблем. И несу свою службу, но музыкальную — вместе с такими невероятными музыкантами ГПСУ», — заявил он со сцены.

Музыкант прокомментировал, что это не новый проект и не громкая коллаборация. Своё решение он назвал осознанным и искренним.

«Рад, что имею возможность стать частью ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап — не про сцену. Он про страну. Про людей. Про службу. Про общую силу», — добавил Melovin.

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