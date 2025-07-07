ТЦК по Украине усиливают меры безопасности из-за российских обстрелов

ТЦК во Львове вводят дополнительные меры безопасности.

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В связи с массированными российскими атаками на здания территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине, во Львове вводят дополнительные меры безопасности, сообщило Суспільне.

В частности, все ТЦК в городе будут проверять посетителей с помощью металлоискателей, а роты охраны усилят бдительность. Информации об изменении адресов львовских ТЦК пока нет.

Российские войска активизировали удары по ТЦК. 6 июля БпЛА попали в здание Кременчугского районного ТЦК и СП и соседний жилой дом. 7 июля зафиксировано попадание в Харьковский областной ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК, сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Напомним, Винницкий ТЦК прекращает работу по основному адресу из-за российских атак. Винницкий областной ТЦК и СП временно прекращает работу по адресу ул. Даниила Галицкого, 31, из-за недавних российских ударов по зданиям ТЦК в других городах Украины.

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