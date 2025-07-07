Практика судов
  1. В Украине

ТЦК по Украине усиливают меры безопасности из-за российских обстрелов

12:43, 7 июля 2025
ТЦК во Львове вводят дополнительные меры безопасности.
ТЦК по Украине усиливают меры безопасности из-за российских обстрелов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с массированными российскими атаками на здания территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине, во Львове вводят дополнительные меры безопасности, сообщило Суспільне.

В частности, все ТЦК в городе будут проверять посетителей с помощью металлоискателей, а роты охраны усилят бдительность. Информации об изменении адресов львовских ТЦК пока нет.

Российские войска активизировали удары по ТЦК. 6 июля БпЛА попали в здание Кременчугского районного ТЦК и СП и соседний жилой дом. 7 июля зафиксировано попадание в Харьковский областной ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК, сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Напомним, Винницкий ТЦК прекращает работу по основному адресу из-за российских атак. Винницкий областной ТЦК и СП временно прекращает работу по адресу ул. Даниила Галицкого, 31, из-за недавних российских ударов по зданиям ТЦК в других городах Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов россия война ТЦК обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Военных не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества – законопроект

За военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности – депутаты внесли законопроект.

Депутаты предлагают применить коэффициенты для определения размера дополнительных доплат военнослужащим

Также народные депутаты предлагают закрепить, что объем денежного довольствия, учитываемый при назначении или перерасчете пенсий военным, должен включать все дополнительные доплаты, кроме единовременных.

Вступление в действие нормы о надбавке за знание английского полицейским, прокурорам и чиновникам будет отложено – Кабмин объяснил причины

Сейчас закон об английском языке предусматривает, что надбавка для чиновников, военных, полицейских, прокуроров и других вступит в силу после прекращения военного положения.

Судьям предлагают предоставить прямой доступ к государственным реестрам и базам данных

Комитетский законопроект предлагает разрешить помощникам судей и секретарям судебных заседаний по поручению судьи формировать запросы и получать информацию из реестров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду