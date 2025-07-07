Винницкий ТЦК прекращает работу по основному адресу из-за российских атак

Винницкий ТЦК переходит в безопасные локации.

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Винницкий областной ТЦК и СП временно прекращает работу по адресу ул. Даниила Галицкого, 31, из-за недавних российских ударов по зданиям ТЦК в других городах Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято с целью обеспечения безопасности граждан на фоне напряженной ситуации в стране. Начиная с 7 июля, вопросы медицинского обеспечения будут рассматриваться в Винницкой областной клинической больнице им. Николая Пирогова (ул. Пирогова, 46, 4-й этаж, поликлиническое отделение). С 9 июля социальные и другие вопросы граждан будут принимать в Центре предоставления административных услуг «Прозрачный офис» по адресу проспект Космонавтов, 30.

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