Депутаты предлагают применить коэффициенты для определения размера дополнительных доплат военнослужащим

Также народные депутаты предлагают закрепить, что объем денежного довольствия, учитываемый при назначении или перерасчете пенсий военным, должен включать все дополнительные доплаты, кроме единовременных.

Фото: armyinform.com.ua

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Группа народных депутатов, среди которых первый вице-спикер Александр Корниенко, Василий Нимченко, Николай Тищенко и другие, зарегистрировала в парламенте законопроект 13449 об «осовременивании уровня денежного довольствия военнослужащего».

Так, в Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предлагается предусмотреть коэффициенты для определения размера дополнительных доплат военнослужащим при прохождении службы в воинских частях в районах непосредственного ведения боевых действий (коэффициент 3) и коэффициент за непосредственное участие в боях на линии соприкосновения с воинскими подразделениями агрессора (коэффициент 5).

Кроме того, в Законе «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» депутаты предлагают закрепить, что объем денежного довольствия, включаемый в расчет при назначении или перерасчете пенсий лицам, имеющим право на пенсию по этому закону, должен включать все дополнительные доплаты (кроме единовременных), предусмотренные законодательством.

Как отмечают авторы в пояснениях, «действующий на сегодняшний день массив актов относительно денежного довольствия военнослужащих, которые согласно ст. 2 Закона «О воинской обязанности и военной службе» относятся к категории государственных служащих, должен осуществляться по единой системе, как для определения заработной платы государственным служащим (здесь следует заметить, что закон о государственной службе не распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, но военная служба является государственной службой особого характера, — прим. ред.). Речь идет о том, что прохождение военной службы фактически не оценивается с точки зрения эффективности и экстремальности условий, по сравнению с государственными служащими, что по своей сути дискриминирует военного».

О начислении коэффициентов

Инициаторы законопроекта указывают, что денежное довольствие военнослужащих выплачивается в размерах согласно тарифной сетке в соответствии с постановлением КМУ №704 от 30 августа 2017 года и Законом «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей», а порядок выплаты денежного довольствия определяется министром обороны и соответствующими руководителями центральных органов исполнительной власти, имеющими в своем подчинении воинские формирования.

Главной составляющей денежного довольствия военнослужащих являются должностные оклады, размеры которых были утверждены постановлением КМУ №704 и которые рассчитываются исходя из размера 1762 гривен и определяются путем умножения на соответствующий тарифный коэффициент.

В данном случае применяется «привязка» к минимальному прожиточному минимуму для трудоспособных лиц по состоянию на 2018 год, которая фактически осталась неизменной до сих пор, а учитывая инфляцию и другие социально-экономические факторы, эта норма является устаревшей и дискриминационной, поскольку не соответствует объективной оценке работы военного.

В свою очередь, рядом профильных законов, регулирующих деятельность отдельных силовых структур, предусмотрены фиксированные минимальные размеры должностных окладов для их сотрудников, которые в свою очередь рассчитываются путем умножения на минимальный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января текущего календарного года. В то же время для военнослужащих данная сумма остается неизменной уже более 7 лет.

Установлено, что должностной оклад лиц, имеющих специальные звания БЭБ, не может составлять менее 20 размеров прожиточного минимума; минимальный должностной оклад сотрудника ГБР (следователя, оперуполномоченного, дознавателя) составляет 20 размеров ПМ; минимальный должностной оклад детектива НАБУ составляет 19 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Таким образом, у военнослужащих отсутствует гарантированная динамика увеличения должностных окладов как непосредственного фактора мотивации.

Депутаты отмечают, что «военное законодательство предусматривает возможность выплаты размера денежного довольствия в зависимости от интенсивности прохождения военной службы, именно исходя из того, что военные отнесены к категории госслужащих (ст. 2 Закона «О воинской обязанности и военной службе»).

Вместе с тем, законодательство не содержит определения оценочных критериев прохождения военной службы и не ставит ее в зависимость от наличия или отсутствия боевых задач, которые должны выполнять военнослужащие».

В соответствии со ст. 9 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в состав денежного довольствия входят:

должностной оклад, оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премия);

единовременные дополнительные виды денежного довольствия.

По мнению авторов, к основаниям определения уровня интенсивности прохождения военной службы необходимо отнести ее осуществление в условиях военного положения, непосредственно в районе боевых действий воинской части, где проходят службу военнослужащие: а) независимо от занимаемой должности (медики, водители, повара и другие, каждый из которых выполняет задачи по обеспечению боеспособности воинской части); б) непосредственное участие в боях по сдерживанию и отражению вооруженной агрессии.

Таким образом, предлагается выделить уровень интенсивности как действующего фактора на размер денежного содержания при прохождении военной службы: а) в/ч, территориально находящиеся в районе боевых действий; б) непосредственное участие военнослужащих в боях и выполнение боевых задач иного характера на линии соприкосновения.

Предлагается предусмотреть в условиях военного положения (войны, военной агрессии), сдерживания и противодействия вооруженной агрессии, применить коэффициенты для определения размера дополнительных доплат военнослужащим при прохождении службы в воинских частях в районах непосредственного ведения боевых действий (коэффициент 3) и коэффициент за непосредственное участие в боях на линии соприкосновения с воинскими подразделениями агрессора (коэффициент 5).

На сегодняшний день, кроме указанных нормативно-правовых актов, вопрос определения размера денежного содержания и системы определения денежных выплат, определяется постановлениями КМУ и другими подзаконными нормативно-правовыми актами, а именно: постановлением КМУ №168 от 28 февраля 2022 года с последующими изменениями и постановлением КМУ №419, которыми для военнослужащих предусмотрены дополнительные вознаграждения (100, 70, 50, 30 тыс. грн).

«Акцентируем внимание на то, что действующие инструкции, распоряжения, приказы и постановления КМУ по своему содержанию не являются однозначными в толковании при применении, нередко связаны с бюрократическими преградами относительно выявления и проверки фактов в условиях непрерывных оборонных боев и перемещений личного состава и техники, включая органы управления. Это, в свою очередь, приводит к тому, что нередко на практике определенные денежные суммы не начисляются в полном размере, вследствие усложнения исчисления оснований для выплат в то время, как для других государственных служащих все дополнительные доплаты (надбавки за интенсивность труда и т.д.) учитываются для определения общего размера заработной платы.

Следовательно, надбавки за интенсивность являются неотъемлемой составляющей оплаты труда для государственных служащих и до 2024 года составляли значительную часть их заработной платы (до 40%).

Например: Согласно ст. ст. 72, 108 КЗоТ предполагается, что работа в выходной день может компенсироваться в денежной форме в двойном размере, а работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

Постановлением КМУ №140 от 28 января 2000 года с последующими изменениями, для работников, выполняющих свои функции на станции «Академик Вернадский», предусмотрен коэффициент (кратность) оплаты труда в 6 и 10 раз за каждый день непрерывного пребывания на станции, как компенсация за экстремальные условия работы в зоне действия Договора об Антарктике.

Что касается военных, которые тоже являются госслужащими (ст. 2 Закона «О воинской обязанности и военной службе»), дополнительные доплаты не применяются, в частности за интенсивность и экстремальные условия», — указывают депутаты в пояснительной записке (напомним, что закон о госслужбе не распространяется на военнослужащих – прим. ред.).

Далее депутаты отмечают, что, по их мнению, начисление и выплата всех доплат военнослужащему, как усиление социальной защиты, должны быть закреплены на законодательном уровне и должны быть составляющей общего размера денежного вознаграждения, поскольку данные дополнительные доплаты, по сути, носят систематический (ежемесячный) характер.

О включении дополнительных доплат в систему денежного содержания при назначении/перерасчете пенсии.

Здесь авторы указали, что Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривает, в том числе, наряду с экстремальными условиями прохождения службы и интенсивность. Однако, как показывает практика, урегулирование этого вопроса несправедливо, поскольку определение непосредственного участия в боях военнослужащего, который непосредственно принимает участие в боях на протяжении длительного времени без пополнения и ротации, выполняя боевые задачи по сдерживанию врага и получая за такое участие дополнительные доплаты, определенные Постановлением КМУ №168, по своей сути признается как разовое действие, вознаграждение за которое не включается в систему определения размера денежного содержания, в том числе для перерасчета пенсии, и поэтому является дискриминационным.

Закон, регулирующий правоотношения в сфере пенсионного обеспечения граждан из числа лиц, находившихся на военной службе, службе в органах внутренних дел, — это Закон №2262-ХII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Частью 3 ст. 43 Закона №2262-XII предусмотрено, что пенсии военнослужащим исчисляются из размера денежного довольствия, учитывая соответствующие оклады по должности, воинскому (специальному) званию, процентную надбавку за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии в размерах, установленных законодательством, с которого был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Ключевым словом при определении, какие именно дополнительные виды денежного довольствия, к которым относится и предусмотренная Постановлением КМУ №168 дополнительная награда, подлежат включению в расчет пенсии, является слово «ежемесячные».

На практике уполномоченные органы по назначению военной пенсии (а это воинская часть, областной ТЦК, Главное управление Пенсионного фонда в области, каждый в пределах своих функций) прибегают к толкованию положений ч. 3 ст. 43 Закона №2262-XII, согласно которому в расчет пенсии берутся только ежемесячные платежи, то есть дополнительные виды денежного довольствия, которые выплачиваются на постоянной основе ежемесячно.

При этом, по мнению уполномоченных на назначение пенсии органов, такие дополнительные доплаты, как денежное вознаграждение за непосредственное участие в АТО, а также вознаграждение, предусмотренное Постановлением №168, носят разовый характер, зависят от определенных обстоятельств и не относятся к ежемесячным, а следовательно, не подлежат включению в расчет пенсии.

О решении вопроса о включении в систему назначения пенсий вознаграждения за участие в АТО

Такая ситуация присутствовала в отношении решения вопроса о невключении в расчет пенсии вознаграждения за непосредственное участие в АТО, которое, по сути, однотипно денежному вознаграждению, введенному к выплате Постановлением КМУ №168 с последующими изменениями.

По этому поводу Верховным Судом сформировано правовое заключение в постановлении от 26.06.2018 по делу №420/1232/16 и в постановлении от 30.11.2018 по делу №415/6132/, согласно которым денежное вознаграждение за участие в АТО является ежемесячным дополнительным видом денежного довольствия военнослужащих и должно учитываться при исчислении им пенсии, то есть включается в систему денежного довольствия для военнослужащих, а потому предлагается определить, что все доплаты военнослужащим во время военного положения и их участия по отражению, сдерживанию вооруженной агрессии носят системный характер, являются неотъемлемой составляющей размера денежного содержания, которая должна учитываться при назначении/перерасчете пенсии.

«Следовательно, анализируя имеющееся законодательство и учитывая вышеупомянутые правовые выводы КСУ и Верховного Суда, можно прийти к выводу, что, принимая во внимание четвертый год полномасштабного вторжения и непрерывного ведения боевых действий по отражению, сдерживанию вооруженной агрессии против Украины, данные доплаты не могут считаться единовременными, а носят системный характер и являются неотъемлемой составляющей размера денежного содержания, которая должна учитываться в общий размер денежного довольствия, в том числе при назначении/перерасчете пенсионного обеспечения», — считают авторы законопроекта.

Откуда предлагают брать средства

Депутаты поясняют, что в связи с принятием Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения», которым предусмотрено увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, и Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения поддержки обороноспособности государства и развития оборонно-промышленного комплекса Украины», предлагается обеспечить реализацию положений данного проекта Закона за счет бюджетных ассигнований, полученных от увеличения доходной части бюджета вследствие принятия указанных.

Также, в случае дополнительных расходов, реализовать положения проекта Закона возможно за счет средств государственного бюджета, в пределах расходов, предусмотренных государственной программой «Резервный фонд» или за счет поступлений в рамках программ помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций и кредитов (займов), привлеченных государством от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций.

«Подробные расчеты к законопроекту не могут быть размещены в открытых источниках», — добавляют депутаты.

Автор: Наталя Мамченко

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