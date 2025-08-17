В Киеве упрощают процедуру поверки счетчиков: запустили новую горячую линию

После вызова предприятие обеспечивает распломбирование, опломбирование и автоматическое внесение результатов проверки в базу данных.

«Киевтеплоэнерго» внедрило телефонную горячую линию для организации поверки квартирных счетчиков отопления, горячей и холодной воды.

В компании напоминают, что приборы учета должны проходить проверку исправности раз в 3–4 года. Если счетчик не прошел поверку, его показания не учитываются, а начисления проводят по средним объемам потребления.

При поверке счетчика клиенту также необходимо заказать распломбировку и опломбировку. А по результатам проведения поверки необходимо предоставить соответствующие документы в «Киевтеплоэнерго» для внесения данных о поверке в базу.

Для консультаций и заказа услуги работает горячая линия: (044) 207-88-88.

После обращения клиента на горячую линию «Киевтеплоэнерго» обеспечит распломбировку или опломбировку приборов во время проведения поверки. Свидетельства о ее проведении автоматически вносятся в базу данных предприятия, а клиенту не нужно тратить время на передачу документов.

Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности» установлено, что поверка квартирных счетчиков должна проводиться в среднем раз в 4 года. Клиенты «Киевтеплоэнерго» и «Центра коммунального сервиса» получают автоматические напоминания о приближении этого срока.

Дату завершения межповерочного интервала также можно проверить самостоятельно – в паспорте счетчика или в свидетельстве о его предыдущей поверке.

