У Києві спрощують процедуру повірки лічильників: запустили нову гарячу лінію

Після дзвінка підприємство забезпечує розпломбування, опломбування та автоматичне внесення результатів перевірки в базу даних.

«Київтеплоенерго» запровадило телефонну гарячу лінію для організації повірки квартирних лічильників опалення, гарячої та холодної води.

У компанії нагадують, що прилади обліку мають проходити перевірку справності раз на 3–4 роки. Якщо лічильник не пройшов повірку, його показання не враховуються, а нарахування проводять за середніми обсягами споживання.

При повірці лічильника клієнту також необхідно замовити розпломбування та опломбування. А за результатом проведення повірки необхідно надати відповідні документи до «Київтеплоенерго» для внесення даних про повірку до бази.

Для консультацій та замовлення послуги працює гаряча лінія: (044) 207-88-88.

Після звернення клієнта на гарячу лінію Київтеплоенерго»забезпечить розпломбування чи опломбування приладів під час проведення повірки. Свідоцтва про її проведення автоматично вносять до бази даних підприємства, а клієнту не потрібно витрачати час на передачу документів.

Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» встановлено, що повірка квартирних лічильників має проводитися в середньому раз на 4 роки. Клієнти «Київтеплоенерго» та «Центру комунального сервісу» отримують автоматичні нагадування про наближення цього терміну.

Дату завершення міжповірочного інтервалу також можна перевірити самостійно – у паспорті лічильника або у свідоцтві про його попередню повірку.

