Минобороны разрешило прямые закупки пикапов и техники для фронта

Боевые подразделения смогут закупать транспортные средства по упрощенной процедуре.

Министерство обороны Украины внедрило новый механизм обеспечения боевых подразделений ВСУ транспортом. Отныне воинские части, выполняющие боевые задачи, смогут напрямую закупать пикапы, квадроциклы и мотоциклы по упрощённой процедуре.

Как сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, решение принято по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и во исполнение поручения Президента.

Теперь закупки подержанных транспортных средств будут осуществляться максимально быстро и результативно – при наличии штатно-табельной потребности. Это позволит подразделениям в самых горячих точках фронта всегда иметь необходимую технику для выполнения боевых задач, отметил Шмыгаль.

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт прежде всего о пикапах, а также о квадроциклах и мотоциклах.

