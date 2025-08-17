Практика судів
  1. В Україні

Міноборони дозволило прямі закупівлі пікапів та техніки для фронту

15:16, 17 серпня 2025
Бойові підрозділи зможуть закуповувати транспортні засоби за спрощеною процедурою.
Міноборони дозволило прямі закупівлі пікапів та техніки для фронту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України запровадило новий механізм забезпечення бойових підрозділів ЗСУ транспортом. Відтепер військові частини, що виконують бойові завдання, зможуть напряму закуповувати пікапи, квадроцикли та мотоцикли за спрощеною процедурою.

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, рішення ухвалено за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та на виконання доручення Президента.

Тепер закупівлі вживаних транспортних засобів здійснюватимуться максимально швидко й результативно – за наявності штатно-табельної потреби. Це дозволить підрозділам у найгарячіших точках фронту завжди мати необхідну техніку для виконання бойових завдань, зазначив Шмигаль.

У відомстві підкреслили, що ідеться насамперед про пікапи, а також про квадроцикли та мотоцикли.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ армія Денис Шмигаль Міноборони транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Забезпечення позову не може блокувати анулювання спецдозволу на підставі санкцій РНБО – позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів, зазначивши, що заборона Держгеонадрам вчиняти дії щодо спецдозволу перешкоджає виконанню указу Президента, який відповідно до Закону «Про санкції» та Кодексу про надра зобов’язує анулювати або зупинити дію дозволу через 30 днів після введення санкцій, якщо бенефіціарний власник не змінився

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

Посадові оклади на митниці будуть обчислювати в орудних величинах – комітет рекомендував прийняти законопроект

На центральному рівні посадовий оклад митників становитиме не менше 29,4 тисяч грн.

«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео