Міноборони дозволило прямі закупівлі пікапів та техніки для фронту

Бойові підрозділи зможуть закуповувати транспортні засоби за спрощеною процедурою.

Міністерство оборони України запровадило новий механізм забезпечення бойових підрозділів ЗСУ транспортом. Відтепер військові частини, що виконують бойові завдання, зможуть напряму закуповувати пікапи, квадроцикли та мотоцикли за спрощеною процедурою.

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, рішення ухвалено за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та на виконання доручення Президента.

Тепер закупівлі вживаних транспортних засобів здійснюватимуться максимально швидко й результативно – за наявності штатно-табельної потреби. Це дозволить підрозділам у найгарячіших точках фронту завжди мати необхідну техніку для виконання бойових завдань, зазначив Шмигаль.

У відомстві підкреслили, що ідеться насамперед про пікапи, а також про квадроцикли та мотоцикли.

