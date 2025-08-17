Практика судов
Как расторгнуть брак, если один из супругов находится в плену или считается безвестно отсутствующим

14:55, 17 августа 2025
Специалисты объяснили, как развестись, если один из супругов находится в плену или считается безвестно отсутствующим.
Заключение или расторжение брака — личный выбор каждого человека. В то же время, если второй из супругов находится в плену или считается безвестно отсутствующим, процедура развода имеет свои особенности. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Расторгнуть брак возможно в двух случаях:

  • если человек находится в плену — исключительно через суд;
  • если человек признан безвестно отсутствующим — через ДРАЦС, но при наличии соответствующего решения суда.

В случае, когда один из супругов в плену, иск подается в суд по месту жительства ответчика или по месту жительства истца — если на содержании есть дети или истец не может приехать по состоянию здоровья. К пакету документов добавляются копия свидетельства о браке, при возможности — справка о пребывании в плену, свидетельства о рождении детей, квитанция об уплате судебного сбора и другие необходимые документы.

Чтобы расторгнуть брак с безвестно отсутствующим лицом, нужно сначала подать заявление в полицию о его розыске. Далее — обратиться в суд с требованием признать человека безвестно отсутствующим. Заявление может подаваться по месту жительства заявителя, последнему известному месту жительства пропавшего лица или по месту нахождения его имущества.

Суд признает человека безвестно отсутствующим, если в течение года по месту его постоянного жительства нет сведений о месте нахождения. После этого можно обратиться в ДРАЦС для расторжения брака.

Факт развода подтверждается решением суда, которое вступает в силу через 30 дней с момента его принятия. Если же процедура проходила через ДРАЦС, заявителю выдается свидетельство о расторжении брака.

