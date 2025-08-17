Практика судів
  1. В Україні

Як розірвати шлюб, якщо один із подружжя перебуває в полоні чи вважається безвісно відсутнім

14:55, 17 серпня 2025
Фахівці пояснили, як розлучитися, якщо один із подружжя перебуває в полоні чи вважається безвісно відсутнім.
Укладання чи розірвання шлюбу — особистий вибір кожної людини. Водночас, якщо другий із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім, процедура розлучення має свої особливості. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Розірвати шлюб можливо у двох випадках:

  • якщо людина перебуває в полоні — виключно через суд;
  • якщо людина визнана безвісно відсутньою — через ДРАЦС, але за наявності відповідного рішення суду.

У випадку, коли один із подружжя в полоні, позов подається до суду за місцем проживання відповідача або за місцем проживання позивача — якщо на утриманні є діти чи позивач не може приїхати за станом здоров’я. До пакета документів додаються копія свідоцтва про шлюб, за можливості — довідка про перебування в полоні, свідоцтва про народження дітей, квитанція про сплату судового збору та інші необхідні документи.

Щоб розірвати шлюб із безвісно відсутньою особою, потрібно спершу подати заяву до поліції про її розшук. Далі — звернутися до суду з вимогою визнати людину безвісно відсутньою. Заява може подаватися за місцем проживання заявника, останнім відомим місцем проживання зниклої особи або за місцем знаходження її майна.

Суд визнає людину безвісно відсутньою, якщо протягом року за місцем її постійного проживання немає відомостей про місце перебування. Після цього можна звернутися до ДРАЦС для розірвання шлюбу.

Факт розлучення підтверджується рішенням суду, яке набирає чинності через 30 днів із моменту ухвалення. Якщо ж процедура проходила через ДРАЦС, заявнику видається свідоцтво про розірвання шлюбу.

