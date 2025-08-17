Практика судов
Украина сама будет решать территориальные вопросы, – Фон дер Ляйен заявила, что Европа будет с Украиной столько, сколько нужно

16:22, 17 августа 2025
ЕС продлевает санкции против России и планирует 19-й пакет уже в сентябре.
Украина сама будет решать территориальные вопросы, – Фон дер Ляйен заявила, что Европа будет с Украиной столько, сколько нужно

16:22, 17 августа 2025
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе подтвердила поддержку Украины со стороны Евросоюза. Об этом она заявила во время совместного выхода к прессе, подчеркнув необходимость прочных гарантий безопасности, уважения территориальной целостности Украины и продолжения санкционного давления на Россию.

«С самого начала жестокого российского вторжения Европа была на стороне Украины единая, и мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется для справедливого и прочного мира. И этот мир должен быть достигнут силой», – отметила фон дер Ляйен.

Во-первых, речь идет о гарантиях безопасности. По словам фон дер Ляйен, Украина должна сохранить возможность защищать свой суверенитет и получать помощь от партнеров. Она отметила готовность президента США Дональда Трампа разработать гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО.

Во-вторых, территориальные вопросы, по ее словам, должны решаться исключительно Украиной, а международные границы не могут изменяться силой.

В-третьих, ЕС продолжает санкционное давление на Россию. На данный момент принято 18 пакетов санкций, а 19-й планируют утвердить в начале сентября. Также фон дер Ляйен сообщила об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Она добавила, что поддержка Украины касается также пути к членству в ЕС и развития оборонных способностей, в частности в производстве дронов. Президент Еврокомиссии планирует посетить страны-члены ЕС, граничащие с зоной боевых действий, для координации дальнейших действий.

