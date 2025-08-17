Практика судів
  1. В Україні

Україна сама вирішуватиме територіальні питання, – Фон дер Ляєн заявила, що Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно

16:22, 17 серпня 2025
ЄС продовжує санкції проти Росії та планує 19-й пакет вже у вересні.
Україна сама вирішуватиме територіальні питання, – Фон дер Ляєн заявила, що Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі підтвердила підтримку України з боку Євросоюзу. Про це вона заявила під час спільного виходу до преси, наголосивши на необхідності міцних безпекових гарантій, поваги до територіальної цілісності України та продовження санкційного тиску на Росію.

«Від початку жорстокого російського вторгнення Європа була на стороні України об'єднана і ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений з силою», – зазначила фон дер Ляєн.

По-перше, йдеться про безпекові гарантії. За словами фон дер Ляєн, Україна має зберегти можливість захищати свій суверенітет та отримувати допомогу від партнерів. Вона відзначила готовність президента США Дональда Трампа розробити гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО.

По-друге, територіальні питання, за її словами, повинні вирішуватися виключно Україною, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

По-третє, ЄС продовжує санкційний тиск на Росію. Наразі ухвалено 18 пакетів санкцій, а 19-й планують затвердити на початку вересня. Також фон дер Ляєн повідомила про використання заморожених російських активів на користь України.

Вона додала, що підтримка України стосується також шляху до членства в ЄС та розвитку оборонних спроможностей, зокрема у виробництві дронів. Президентка Єврокомісії планує відвідати країни-члени ЄС, які межують із зоною бойових дій, для координації подальших дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

До законопроекту про скасування Житлового кодексу обов’язково включать безоплатне житло для військовослужбовців та УБД – Олена Шуляк

За словами Шуляк, безоплатне житло і всі інші пільги для українських військовослужбовців та учасників бойових дій, будуть обовʼязково включені до законопроекту про скасування Житлового кодексу.

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Забезпечення позову не може блокувати анулювання спецдозволу на підставі санкцій РНБО – позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів, зазначивши, що заборона Держгеонадрам вчиняти дії щодо спецдозволу перешкоджає виконанню указу Президента, який відповідно до Закону «Про санкції» та Кодексу про надра зобов’язує анулювати або зупинити дію дозволу через 30 днів після введення санкцій, якщо бенефіціарний власник не змінився

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео