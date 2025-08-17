Україна сама вирішуватиме територіальні питання, – Фон дер Ляєн заявила, що Європа буде з Україною стільки, скільки потрібно

ЄС продовжує санкції проти Росії та планує 19-й пакет вже у вересні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі підтвердила підтримку України з боку Євросоюзу. Про це вона заявила під час спільного виходу до преси, наголосивши на необхідності міцних безпекових гарантій, поваги до територіальної цілісності України та продовження санкційного тиску на Росію.

«Від початку жорстокого російського вторгнення Європа була на стороні України об'єднана і ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений з силою», – зазначила фон дер Ляєн.

По-перше, йдеться про безпекові гарантії. За словами фон дер Ляєн, Україна має зберегти можливість захищати свій суверенітет та отримувати допомогу від партнерів. Вона відзначила готовність президента США Дональда Трампа розробити гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО.

По-друге, територіальні питання, за її словами, повинні вирішуватися виключно Україною, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

По-третє, ЄС продовжує санкційний тиск на Росію. Наразі ухвалено 18 пакетів санкцій, а 19-й планують затвердити на початку вересня. Також фон дер Ляєн повідомила про використання заморожених російських активів на користь України.

Вона додала, що підтримка України стосується також шляху до членства в ЄС та розвитку оборонних спроможностей, зокрема у виробництві дронів. Президентка Єврокомісії планує відвідати країни-члени ЄС, які межують із зоною бойових дій, для координації подальших дій.

