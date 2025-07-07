Вінницький ТЦК припиняє роботу за основною адресою через російські атаки

Вінницький ТЦК переходить у безпечні локації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький обласний ТЦК та СП тимчасово припиняє роботу за адресою вул. Данила Галицького, 31, через нещодавні російські удари по будівлях ТЦК в інших містах України, повідомила пресслужба відомства.

Рішення ухвалено з метою забезпечення безпеки громадян на тлі напруженої ситуації в країні. Починаючи з 7 липня, питання медичного забезпечення розглядатимуться у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. Миколи Пирогова (вул. Пирогова, 46, 4-й поверх, поліклінічне відділення). З 9 липня соціальні та інші питання громадян прийматимуть у Центрі надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» за адресою проспект Космонавтів, 30.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.