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Вінницький ТЦК видалив пост про призупинення роботи та повідомив, що мобілізаційні заходи тривають

13:41, 7 липня 2025
Особовий склад Вінницького обласного ТЦК розосереджений, а заходи з мобілізації тривають.
Вінницький ТЦК видалив пост про призупинення роботи та повідомив, що мобілізаційні заходи тривають
Фото: Вінницький обласний ТЦК та СП / Facebook
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Як відомо, Вінницький обласний ТЦК та СП повідомляв, що тимчасово припиняє роботу за адресою вул. Данила Галицького, 31, через нещодавні російські удари по будівлях ТЦК в інших містах України.

Через деякий час Вінницький ТЦК видалив пост про призупинення роботи за основною адресою та спростував інформацію про зміну місць прийому громадян, яка поширюється в соцмережах.

«Три години тому на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК та СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування та соціальної підтримки за юридичною адресою. Інформація, викладена в ньому, була відредагована внаслідок стороннього втручання», - сказано у повідомленні.

Також там підкреслили, наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

«Задля убезпечення життя і здоров'я цивільних громадян особовий склад Вінницького ОТЦК та СП був розосереджений. Заходи мобілізації тривають відповідно до плану», - заявили у ТЦК

Також там додали, що прийом громадян з медичних, соціальних та інших питань здійснюється в штатному режимі безперервно.

«Водночас офіційно повідомляємо, що до адрес прийому громадян, попередньо вказаних у соцмережах та медіа, Вінницький ОТЦК та СП жодного стосунку не має», - підкреслили у тентрі комплектування.

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ТЦК мобілізація

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