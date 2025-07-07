Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 7 липня

Уряд запровадив виплату одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» та вніс зміни до Правил транспортування тварин.

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Кабінет Міністрів України провів засідання 7 липня під час якого розглянув низку питань. Представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, які рішення ухвалили:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій». Законопроектом пропонується доповнити ряд статей Дисциплінарного статуту Національної поліції положеннями, якими передбачається: створення та функціонування двох типів дисциплінарних комісій: для проведення службових розслідувань згідно з відомостями про порушення поліцейськими службової дисципліни (дисциплінарна комісія з проведення службових розслідувань) та з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина (дисциплінарна комісія з прав людини); включення до складу дисциплінарних комісій з прав людини не менше половини членів, які є авторитетними і відомими представниками громадськості, правозахисних організацій; визначення процедур діяльності зазначених комісій, окремі обов’язки керівника, який призначив службове розслідування, керівника поліцейського стосовно накладення дисциплінарних стягнень тощо.

- Схвалено проект Закону «Про обробку попередніх даних реєстрації особи». Законопроектом пропонується запровадити Національну інформаційну систему попередніх даних реєстрації особи та визначити, що власником інформаційної системи та володільцем інформації, що обробляється в ній, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Передбачається створення Національного центру обробки попередніх даних України, який буде адміністратором інформаційної системи та здійснюватиме заходи зі створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення, збереження та захисту даних. Пропонується також визначити складові попередніх даних реєстрації особи тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах». Затверджено у новій редакції Перелік спеціальностей (предметних спеціалізацій, предметних спеціальностей), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, з метою актуалізації положень Порядку з урахуванням змін, внесених до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2015 № 266.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України і до Порядку конкурсного відбору та фінансування проектів Національним фондом досліджень України, зокрема, щодо: уточнення напрямів спрямування бюджетних коштів; актуалізації основних принципів організації та проведення конкурсного відбору проектів щодо орієнтації конкурсної тематики на пріоритетні потреби суспільного розвитку та дотримання бюджетного законодавства на середньостроковий період; зазначення актуальних критеріїв визначення тематики проектів. Також запроваджено поетапність перевірки конкурсних заявок на відповідність формальним ознакам для підвищення її ефективності; уточнено підстави для прийняття рішення про припинення надання грантової підтримки та повернення коштів грантової підтримки; оновлено та уніфіковано норми, що регулюють процес звітування відповідно до положень чинного законодавства у сфері науки. Запроваджено моніторинг практичного впровадження результатів виконання проектів, які фінансувалися Національним фондом досліджень України.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів. Встановлено обмеження для участі в конкурсних відборах осіб, які вже отримували бюджетні гранти від Українського ветеранського фонду, крім випадків подання заяви на участь у конкурсному відборі не раніше ніж через три роки з моменту затвердження зазначеним фондом підсумкового звіту про виконання договору про надання бюджетного гранту, який вони отримали, а також взяття участі у конкурсному відборі проекту за напрямом, не пов’язаним з напрямом, за яким вже реалізований проект за рахунок отриманого від Українського ветеранського фонду бюджетного гранту. Посилено вимоги до громадських об’єднань, що претендують на отримання бюджетних грантів від Українського ветеранського фонду, в частині можливості отримання бюджетного гранту виключно громадськими об’єднаннями, в яких керівником або членом колегіального виконавчого органу є ветеран або член сім’ї ветерана.

- Внесено зміни до ряду постанов КМУ, які регулюють порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проектів, передбачених Міністерству освіти і науки ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Передбачено, що використання субвенцій здійснюється з дотриманням усіх вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої ЗУ від 06.06.2024 № 3786-IX, зокрема щодо: проведення перевірки реципієнтів фінансування, у тому числі підрядників та субпідрядників, щодо застосування до них обмежувальних заходів; дотримання правил щодо прийнятності осіб, суб’єктів і матеріалів для постачання; недопущення будь-якого подвійного фінансування одних і тих же компонентів проектів, у тому числі за рахунок коштів, наданих ЄС чи іншими донорами; забезпечення публічності отриманого від ЄС фінансування під час виконання заходів Плану України, схваленого розпорядженням КМУ від 18.03.2024 № 244. Визначено, що субвенції спрямовуються на досягнення кількісних та якісних показників, передбачених Планом України в рамках інструменту Ukraine Facility.

- Затверджено критерії оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги суб’єктам господарювання, що надається для сприяння окремим видам господарської діяльності або для окремих економічних сфер. Окреслено мету й форми державної допомоги та категорії отримувачів державної допомоги. При цьому передбачено, що державна допомога визнається допустимою за умови сприяння розвитку окремих видів господарської діяльності та не призводить до надмірних негативних наслідків для конкуренції або обмеження конкуренції. Встановлено: максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги; витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги тощо.

- Запроваджено виплату одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» у розмірі 5 тис. гривень на кожну дитину, яку в поточному навчальному році зараховано до першого класу, що надаватиметься у безготівковій формі виключно для придбання необхідних учню першого класу шкільного приладдя (канцелярських товарів), дитячого одягу та взуття. Затверджено Порядок надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра». Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї, щодо використання коштів для надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 13.01.2025 № 22 «Деякі питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для реалізації програми «Зимова підтримка»». Зменшено на 12 млн. 281,3 тис. грн видатки для Міністерства економіки з резервного фонду державного бюджету для забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги «Зимова підтримка» у звʼязку з наявністю залишку невикористаних бюджетних асигнувань.

- Внесено зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, які спрямовані на актуалізацію та оновлення платних послуг, які надаватимуться у сфері освіти, наукової і науково-технічної діяльності, реабілітації, рекреації та адаптації. Зокрема, надано можливість закладам освіти здійснювати викладання окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальним планом, забезпечувати визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти, проводити кваліфікаційний іспит з перевірки професійних знань, навичок та компетентностей та/або навчальних, практичних заходів з подальшим оцінюванням осіб, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав, забезпечувати перебування дітей у чергових групах (ранкових, вечірніх, у вихідні та святкові дні) понад гарантований законодавством обсяг часу безоплатного перебування у них тощо.

- Внесено зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та до Правил транспортування тварин з метою чіткого врегулювання питань щодо перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом. Встановлено вимоги до перевезення середніх та великих собак, а також собак-поводирів. Передбачено вимогу щодо обов’язкової наявності ветеринарного паспорту тварини для її перевезення. Чітко регламентовано права та обов’язки учасників перевезень (автомобільних перевізників, водіїв, пасажирів) в частині перевезення домашніх тварин у салоні транспортного засобу.

- Внесено зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення». Надано право отримувачам компенсації повторно звернутися із заявою про отримання компенсації або її залишку, якщо з об’єктивних обставин вони не встигли використати кошти компенсації (повністю або частково) у строки, визначені в Порядку. Визначено об’єктивні обставини, які дозволяють отримувачам компенсації повторно звернутися із заявою про її отримання, а також уточнено порядок та спосіб подання такої заяви. Встановлено норми щодо відповідальності отримувача коштів компенсації за її нецільове використання у разі виявлення Комісією з розгляду питань щодо надання ю компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, такого факту тощо.

- Затверджено Порядок встановлення плати за харчування вихованців у державних і комунальних закладах дошкільної освіти, яким, зокрема, визначено розмір плати батьків (інших законних представників дитини) за харчування вихованців у закладах освіти відповідно до норм харчування з урахуванням режиму (кратності) харчування, визначено документи, які подаються для звільнення або зменшення плати за харчування, терміни сплати батьками коштів за харчування тощо. Внесено зміни до постанови КМУ від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість». Викладено вищезазначений Порядок в новій редакції. Внесено зміни до Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, якими визначено щомісячний розмір плати батьків або інших законних представників учня за утримання в пансіоні; визначено категорії учнів, батьки яких звільняються від плати або розмір плати для яких зменшується, та визначено механізм сплати за утримання учнів в пансіоні батьками або іншими законними представниками дитини.

- Затверджено Положення про спеціальний дитячий садок, що визначає особливості утворення, діяльності, організаційні та методичні засади такого типу закладу, діяльність якого спрямовується на створення спеціального освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

- Погоджено пропозицію про впровадження експериментального проекту, спрямованого на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Маріупольської міської територіальної громади шляхом будівництва муніципального (соціального) орендного житла, надання пільгових іпотечних кредитів та створення сталого фінансового механізму для розширення житлового фонду протягом двох років.

- Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо комплексного запобігання забрудненню та контролю за ним. Приєднання до Рекомендації сприятиме досягненню та підтримці стійкого розмежування використання природних ресурсів, ризиків, пов’язаних з небезпечними речовинами, та викидів забруднюючих речовин внаслідок виробництва, використання та утилізації товарів і послуг.

- Віднесено селище Світанок Ніжинського району Чернігівської області до категорії сіл.

- Віднесено село Довге Хустського району Закарпатської області до категорії селищ.

- Здійснено розподіл у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів в обсязі 446 млн. 151,692 тис. гривень, для семи місцевих бюджетів.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національному агентству з питань запобігання корупції на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції» в частині встановлення видатків розвитку в обсязі 4 млн. 500 тис. грн. шляхом зменшення обсягу видатків споживання.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо здійснення Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету оплати за проведення зовнішнього оцінювання у Європейській асоціації із забезпечення якості вищої освіти відповідно до умов Контракту на проведення координованого Європейською асоціацією із забезпечення якості вищої освіти зовнішнього оцінювання Агентства з метою підвищення міжнародного авторитету та визнання акредитації освітніх програм в Європейському просторі вищої освіти.

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