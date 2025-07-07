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«Пакунок школяра»: батьки першокласників отримають 5 тисяч гривень на збори дітей до школи

13:46, 7 липня 2025
В Україні запровадили «Пакунок школяра» для першокласників.
«Пакунок школяра»: батьки першокласників отримають 5 тисяч гривень на збори дітей до школи
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За ініціативи Президента України Кабмін ухвалює рішення про запуск нової соціальної виплати «Пакунок школяра», повідомило Міністерство соціальної політики. Кожна родина, яка відправляє дитину до першого класу в офлайн-форматі, зможе отримати 5 тисяч гривень на придбання шкільного приладдя, книжок, одягу та взуття. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Заявки на виплату подаватимуться через портал «Дія» у зручному цифровому форматі. Кошти надаватимуться виключно для безготівкових розрахунків за шкільні потреби. Отримання «Пакунку школяра» не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних виплат.

Мінсоцполітики незабаром оприлюднить деталі та строки подачі заявок. Програма є частиною ініціатив, спрямованих на підтримку українців, які залишаються жити й працювати в Україні.

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гроші діти Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль школа

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