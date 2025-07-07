OpenAI анонсувала вихід GPT-5 – модель об’єднає мультимодальність і логічні здібності

Цього літа з’явиться універсальний GPT-5.

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Компанія OpenAI підтвердила, що влітку 2025 року представить нову модель штучного інтелекту GPT-5, яка поєднає мультимодальні можливості GPT-4 і логічні здібності серії «о», повідомило видання BleepingComputer.

Керівник напряму роботи з розробниками OpenAI Ромен Юе зазначив: «Ми хочемо не просто створити нову флагманську модель, а й об’єднати наші серії в одну». За його словами, GPT-5 запропонує значні покращення в міркуванні та мультимодальності.

Віцепрезидент компанії Джеррі Творек на форумі Reddit уточнив, що нова модель зробить усі поточні функції зручнішими, без необхідності перемикання між різними версіями. Хоча точна дата релізу не оголошена, глава OpenAI Сем Альтман раніше натякав на запуск улітку 2025 року.

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