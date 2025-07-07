OpenAI анонсировала выход GPT-5 – модель объединит мультимодальность и логические способности

Этим летом появится универсальный GPT-5.

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Компания OpenAI подтвердила, что летом 2025 года представит новую модель искусственного интеллекта GPT-5, которая объединит мультимодальные возможности GPT-4 и логические способности серии «о», сообщило издание BleepingComputer.

Руководитель направления работы с разработчиками OpenAI Ромен Юэ отметил: «Мы хотим не просто создать новую флагманскую модель, но и объединить наши серии в одну». По его словам, GPT-5 предложит значительные улучшения в рассуждении и мультимодальности.

Вице-президент компании Джерри Творек на форуме Reddit уточнил, что новая модель сделает все текущие функции более удобными, без необходимости переключения между различными версиями. Хотя точная дата релиза не объявлена, глава OpenAI Сэм Альтман ранее намекал на запуск летом 2025 года.

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