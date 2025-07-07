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За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект

13:17, 7 июля 2025
Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект
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За совершение неповиновения, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа, нельзя будет назначить более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком. Соответствующий законопроект 13452 зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов и другие.

Напомним, сейчас неповиновение во время военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Таким образом, депутаты предлагают, чтобы военных можно было наказывать только лишением свободы.

Так, действующая статья 69 Уголовного кодекса исключает возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, за совершение в условиях военного положения или в боевой обстановке ряда преступлений, в частности, самовольного оставления воинской части и дезертирства. Статья 75 УК исключает возможность освобождения от отбывания наказания с испытанием за совершение в условиях военного положения или в боевой обстановке преступлений по статьям 403, 405, 407, 408, 429 УК.

Но статьи 402 УК нет в этом перечне, то есть, военные за неповиновение могут сейчас получить условное наказание или более мягкое, если так решит суд.

«Вне внимания остается уголовное правонарушение – неповиновение, предусмотренное статьей 402 этого Кодекса, что является нелогичным, учитывая опасность этого деяния в условиях военного положения или в боевой обстановке и последствия, к которым совершение этого преступления может привести», – считают депутаты.

Поэтому они предлагают включить неповиновение, предусмотренное статьей 402 УК, в перечень деяний, за которые не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК, и за которые не может быть применено освобождение от отбывания наказания с испытанием.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом также предлагается, чтобы военнослужащих нельзя было освободить от административной ответственности по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества, нарушение правил несения боевого дежурства, распитие алкогольных напитков и другие нарушения, предусмотренные главой 13-Б КУоАП.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект ВСУ военные армия военнослужащие военная служба

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За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

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