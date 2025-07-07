На Днепропетровщине будут судить мошенников, которые обманули родственников военных на 5 млн гривен

Мошенники выманили более 5 миллионов у родных пропавших бойцов ВСУ.

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Каменская окружная прокуратура передала в суд обвинительный акт против двух участников организованной группы, которые выманивали деньги у родственников пропавших без вести или пленных военнослужащих ВСУ, сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

По данным досудебного расследования, злоумышленники находили в социальных сетях объявления о поиске военных, которые пропали или попали в плен. Через мессенджеры они связывались с родными, предлагая фиктивную «помощь» с возвращением или лечением за денежное вознаграждение. Средства перечислялись на подконтрольные банковские карты.

Прокуратура установила 23 пострадавших из разных регионов Украины, а общая сумма ущерба превысила 5 млн грн. Обвиняемым инкриминируют ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество), предусматривающую до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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