Обед со смертельным финалом – австралийку признали виновной в тройном убийстве грибами

Австралийку признали виновной в убийстве родителей ее бывшего мужа и его тетю.

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Суд присяжных в городе Морвелл, Австралия, признал 50-летнюю Эрин Паттерсон виновной в тройном убийстве и покушении на убийство после того, как в июле 2023 года она подала блюдо с ядовитыми грибами, что привело к смерти трех человек, сообщили в BFMTV.

Паттерсон обвинили в убийстве родителей ее бывшего мужа и его тети, приготовив им блюдо «Говядина Веллингтон» с шампиньонами, известными как одни из самых опасных ядовитых грибов. Во время судебного процесса, который длился более двух месяцев, подсудимая настаивала, что отравление было случайным. Однако 12 членов жюри признали ее виновной в убийстве трех человек и покушении на жизнь четвертого гостя, который также присутствовал на обеде.

Бывший муж Паттерсон, с которым она развелась, отказался от приглашения на тот обед. Судебный процесс в небольшом городке на юго-востоке Австралии привлек внимание как местных, так и международных СМИ, а также заинтересовал любителей криминальных дел.

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