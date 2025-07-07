«Пакет школьника»: родители первоклассников получат 5 тысяч гривен на сборы детей в школу

В Украине ввели «Пакет школьника» для первоклассников.

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По инициативе Президента Украины Кабмин принимает решение о запуске новой социальной выплаты «Пакет школьника», сообщило Министерство социальной политики. Каждая семья, которая отправляет ребенка в первый класс в офлайн-формате, сможет получить 5 тысяч гривен на приобретение школьных принадлежностей, книг, одежды и обуви. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Заявки на выплату будут подаваться через портал «Дія» в удобном цифровом формате. Средства будут предоставляться исключительно для безналичных расчетов за школьные нужды. Получение «Пакета школьника» не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных выплат.

Минсоцполитики вскоре обнародует детали и сроки подачи заявок. Программа является частью инициатив, направленных на поддержку украинцев, которые остаются жить и работать в Украине.

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