Кабмин провел заседание — какие решения приняли 7 июля

Правительство ввело выплату единовременной денежной помощи учащимся первых классов «Пакунок школяра» и внесло изменения в Правил транспортировки животных.

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Кабинет Министров Украины провел заседание 7 июля, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, какие решения были приняты:

Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины относительно усовершенствования порядка проведения служебных расследований и обеспечения независимости дисциплинарных комиссий». Законопроектом предлагается дополнить ряд статей Дисциплинарного устава Национальной полиции положениями, которыми предусматривается: создание и функционирование двух типов дисциплинарных комиссий: для проведения служебных расследований согласно сведениям о нарушениях полицейскими служебной дисциплины (дисциплинарная комиссия по проведению служебных расследований) и по рассмотрению вопросов относительно нарушения полицейскими прав человека или гражданина (дисциплинарная комиссия по правам человека); включение в состав дисциплинарных комиссий по правам человека не менее половины членов, являющихся авторитетными и известными представителями общественности, правозащитных организаций; определение процедур деятельности указанных комиссий, отдельные обязанности руководителя, назначившего служебное расследование, руководителя полицейского относительно наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

Одобрен проект Закона «Об обработке предварительных данных регистрации лица». Законопроектом предлагается ввести Национальную информационную систему предварительных данных регистрации лица и определить, что владельцем информационной системы и обладателем информации, обрабатываемой в ней, является центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы. Предусматривается создание Национального центра обработки предварительных данных Украины, который будет администратором информационной системы и будет осуществлять мероприятия по созданию, внедрению и сопровождению программного обеспечения, сохранению и защите данных. Предлагается также определить составляющие предварительных данных регистрации лица и т.п.

Внесены изменения в постановление КМУ от 28.12.2016 № 1047 «О размерах стипендий в государственных и коммунальных учреждениях образования, научных учреждениях». Утвержден в новой редакции Перечень специальностей (предметных специализаций, предметных специальностей), для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере, с целью актуализации положений Порядка с учетом изменений, внесенных в Перечень областей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего и профессионального предвысшего образования, утвержденного постановлением КМУ от 29.04.2015 № 266.

Внесены изменения в Порядок использования средств Национального фонда исследований Украины и в Порядок конкурсного отбора и финансирования проектов Национальным фондом исследований Украины, в частности, относительно: уточнения направлений направления бюджетных средств; актуализации основных принципов организации и проведения конкурсного отбора проектов относительно ориентации конкурсной тематики на приоритетные потребности общественного развития и соблюдения бюджетного законодательства на среднесрочный период; указания актуальных критериев определения тематики проектов. Также внедрена поэтапность проверки конкурсных заявок на соответствие формальным признакам для повышения ее эффективности; уточнены основания для принятия решения о прекращении предоставления грантовой поддержки и возврата средств грантовой поддержки; обновлены и унифицированы нормы, регулирующие процесс отчетности в соответствии с положениями действующего законодательства в сфере науки. Внедрен мониторинг практического внедрения результатов выполнения проектов, которые финансировались Национальным фондом исследований Украины.

Внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения деятельности предприятий, учреждений и организаций Министерства по делам ветеранов. Установлены ограничения для участия в конкурсных отборах лиц, которые уже получали бюджетные гранты от Украинского ветеранского фонда, кроме случаев подачи заявления на участие в конкурсном отборе не ранее чем через три года с момента утверждения указанным фондом итогового отчета о выполнении договора о предоставлении бюджетного гранта, который они получили, а также участия в конкурсном отборе проекта по направлению, не связанному с направлением, по которому уже реализован проект за счет полученного от Украинского ветеранского фонда бюджетного гранта. Ужесточены требования к общественным объединениям, претендующим на получение бюджетных грантов от Украинского ветеранского фонда, в части возможности получения бюджетного гранта исключительно общественными объединениями, в которых руководителем или членом коллегиального исполнительного органа является ветеран или член семьи ветерана.

Внесены изменения в ряд постановлений КМУ, регулирующих порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичных инвестиционных проектов, предусмотренных Министерству образования и науки ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Предусмотрено, что использование субвенций осуществляется с соблюдением всех требований Рамочного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно специальных механизмов реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility, ратифицированного ЗУ от 06.06.2024 № 3786-IX, в частности относительно: проведения проверки реципиентов финансирования, в том числе подрядчиков и субподрядчиков, относительно применения к ним ограничительных мер; соблюдения правил относительно приемлемости лиц, субъектов и материалов для поставки; недопущения любого двойного финансирования одних и тех же компонентов проектов, в том числе за счет средств, предоставленных ЕС или другими донорами; обеспечения публичности полученного от ЕС финансирования во время выполнения мероприятий Плана Украины, одобренного распоряжением КМУ от 18.03.2024 № 244. Определено, что субвенции направляются на достижение количественных и качественных показателей, предусмотренных Планом Украины в рамках инструмента Ukraine Facility.

Утверждены критерии оценки допустимости отдельных категорий государственной помощи субъектам хозяйствования, предоставляемой для содействия отдельным видам хозяйственной деятельности или для отдельных экономических сфер. Очерчены цель и формы государственной помощи и категории получателей государственной помощи. При этом предусмотрено, что государственная помощь признается допустимой при условии содействия развитию отдельных видов хозяйственной деятельности и не приводит к чрезмерным негативным последствиям для конкуренции или ограничения конкуренции. Установлены: максимальный размер государственной помощи, которая может предоставляться; условия и способ расчета совокупного размера государственной помощи; расходы, которые могут быть возмещены получателям государственной помощи и т.п.

Введена выплата единовременной денежной помощи ученикам первых классов «Пакет школьника» в размере 5 тыс. гривен на каждого ребенка, который в текущем учебном году зачислен в первый класс, которая будет предоставляться в безналичной форме исключительно для приобретения необходимых ученику первого класса школьных принадлежностей (канцелярских товаров), детской одежды и обуви. Утвержден Порядок предоставления единовременной денежной помощи ученикам первых классов «Пакет школьника». Внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения социальной защиты детей и семьи, относительно использования средств для предоставления единовременной денежной помощи ученикам первых классов «Пакет школьника».

Внесены изменения в постановление КМУ от 13.01.2025 № 22 «Некоторые вопросы выделения средств из резервного фонда государственного бюджета для реализации программы «Зимняя поддержка»». Уменьшены на 12 млн. 281,3 тыс. грн расходы для Министерства экономики из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения предоставления единовременной государственной денежной помощи «Зимняя поддержка» в связи с наличием остатка неиспользованных бюджетных ассигнований.

Внесены изменения в перечень платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями образования, другими учреждениями и учреждениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности, которые направлены на актуализацию и обновление платных услуг, которые будут предоставляться в сфере образования, научной и научно-технической деятельности, реабилитации, рекреации и адаптации. В частности, предоставлена возможность учреждениям образования осуществлять преподавание отдельных дисциплин сверх объемов, установленных учебным планом, обеспечивать признание результатов обучения, полученных путем неформального и информального образования, проводить квалификационный экзамен по проверке профессиональных знаний, навыков и компетенций и/или учебных, практических мероприятий с последующей оценкой лиц, прошедших медицинскую, фармацевтическую или реабилитационную подготовку в учреждениях образования иностранных государств, обеспечивать пребывание детей в дежурных группах (утренних, вечерних, в выходные и праздничные дни) сверх гарантированного законодательством объема времени бесплатного пребывания в них и т.п.

Внесены изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и в Правила транспортировки животных с целью четкого урегулирования вопросов относительно перевозки домашних животных автомобильным транспортом. Установлены требования к перевозке средних и крупных собак, а также собак-поводырей. Предусмотрено требование об обязательном наличии ветеринарного паспорта животного для его перевозки. Четко регламентированы права и обязанности участников перевозок (автомобильных перевозчиков, водителей, пассажиров) в части перевозки домашних животных в салоне транспортного средства.

Внесены изменения в Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации, с использованием электронной публичной услуги «єВідновлення». Предоставлено право получателям компенсации повторно обратиться с заявлением о получении компенсации или ее остатка, если по объективным обстоятельствам они не успели использовать средства компенсации (полностью или частично) в сроки, определенные в Порядке. Определены объективные обстоятельства, которые позволяют получателям компенсации повторно обратиться с заявлением о ее получении, а также уточнен порядок и способ подачи такого заявления. Установлены нормы относительно ответственности получателя средств компенсации за ее нецелевое использование в случае выявления Комиссией по рассмотрению вопросов относительно предоставления компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, такого факта и т.п.

Утвержден Порядок установления платы за питание воспитанников в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования, которым, в частности, определен размер платы родителей (других законных представителей ребенка) за питание воспитанников в учреждениях образования в соответствии с нормами питания с учетом режима (кратности) питания, определены документы, которые подаются для освобождения или уменьшения платы за питание, сроки уплаты родителями средств за питание и т.п. Внесены изменения в постановление КМУ от 02.02.2011 № 116 «Об утверждении Порядка предоставления услуг по питанию детей в дошкольных, учащихся в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях, операции по предоставлению которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость». Изложен вышеуказанный Порядок в новой редакции. Внесены изменения в Порядок проживания и содержания учащихся в пансионах учреждений образования, которыми определен ежемесячный размер платы родителей или других законных представителей учащегося за содержание в пансионе; определены категории учащихся, родители которых освобождаются от платы или размер платы для которых уменьшается, и определен механизм уплаты за содержание учащихся в пансионе родителями или другими законными представителями ребенка.

Утверждено Положение о специальном детском саду, определяющее особенности образования, деятельности, организационные и методические основы такого типа учреждения, деятельность которого направляется на создание специальной образовательной среды для детей с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов.

Согласовано предложение о внедрении экспериментального проекта, направленного на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц из Мариупольской городской территориальной общины путем строительства муниципального (социального) арендного жилья, предоставления льготных ипотечных кредитов и создания устойчивого финансового механизма для расширения жилищного фонда в течение двух лет.

Одобрен проект письма Правительства Украины Организации экономического сотрудничества и развития о запросе относительно присоединения к Рекомендации Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно комплексного предотвращения загрязнения и контроля за ним. Присоединение к Рекомендации будет способствовать достижению и поддержанию устойчивого разграничения использования природных ресурсов, рисков, связанных с опасными веществами, и выбросов загрязняющих веществ в результате производства, использования и утилизации товаров и услуг.

Отнесен поселок Свитанок Нежинского района Черниговской области к категории сел.

Отнесено село Долгое Хустского района Закарпатской области к категории поселков.

Осуществлено распределение в 2025 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта по развитию ветеранских пространств в объеме 446 млн. 151,692 тыс. гривен, для семи местных бюджетов.

Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции на 2025 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов государственного бюджета по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» в части установления расходов развития в объеме 4 млн. 500 тыс. грн. путем уменьшения объема расходов потребления.

Согласовано предложение Министерства образования и науки относительно осуществления Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования за счет средств специального фонда государственного бюджета оплаты за проведение внешней оценки в Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования в соответствии с условиями Контракта на проведение координированной Европейской ассоциацией по обеспечению качества высшего образования внешней оценки Агентства с целью повышения международного авторитета и признания аккредитации образовательных программ в Европейском пространстве высшего образования.

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