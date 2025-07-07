ТЦК по Україні посилюють заходи безпеки через російські обстріли

ТЦК у Львові запроваджують додаткові заходи безпеки.

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У зв’язку з масованими російськими атаками на будівлі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні, у Львові запроваджують додаткові заходи безпеки, повідомило Суспільне.

Зокрема, усі ТЦК у місті перевірятимуть відвідувачів за допомогою металошукачів, а роти охорони посилять пильність. Інформації про зміну адрес львівських ТЦК наразі немає.

Російські війська активізували удари по ТЦК. 6 липня БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП і сусідній житловий будинок. 7 липня зафіксовано влучання в Харківський обласний ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Нагадаємо, Вінницький ТЦК припиняє роботу за основною адресою через російські атаки. Вінницький обласний ТЦК та СП тимчасово припиняє роботу за адресою вул. Данила Галицького, 31, через нещодавні російські удари по будівлях ТЦК в інших містах України.

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