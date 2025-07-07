15 липня розпочнеться кваліфікаційний іспит для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які хочуть перевестись — ВККС

Перший етап іспиту – тестування знань з історії української державності.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 15 липня розпочинає кваліфікаційний іспит для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Про це інформує офіційний сайт ВККС.

Перший етап іспиту – тестування знань з історії української державності, відбуватиметься відповідно до затвердженого графіка, перенесення дати і часу тестування не передбачається (за винятком військовослужбовців).

Участь кандидата, допущеного до іспиту (відповідного етапу іспиту), у його складанні є обов’язковою, неявка на складання відповідного етапу іспиту не перешкоджає його проведенню.

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