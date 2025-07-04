Тестування знань з історії української державності для кандидатів в місцеві суди розпочнеться 15 липня

Перший етап кваліфікаційного іспиту триватиме до 24 липня.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 4 липня 2025 року визначила дати тестування знань з історії української державності для кандидатів на посади суддів місцевих судів та для діючих суддів, які планують змінити місце роботи.

Відповідно до затвердженого ВККС графіку, тестування розпочнеться 15 липня і триватиме до 24 липня.

Тестування відбуватиметься по групах у двох локаціях – в будівлі ВККС та у приміщеннях Економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка (вул. Васильківська, 90).

Початок тестування – 9:00 (реєстрація о 8:00).

Тривалість тестування знань з історії української державності – 40 хвилин.

Кількість завдань у тестуванні знань з історії української державності – 40.

Максимально можливий бал на етапі тестування знань з історії української державності – 40.

Детальніше про правила і умови тестування – за посиланням.

Нагадаємо, що 4 липня ВККС оприлюднила тестові завдання з історії української державності з правильними відповідями на них.

Тестування на знання історії української державності є лише першим етапом кваліфікаційного іспиту.

Зазначимо, що добір на 1 800 вакантних посад суддів місцевих судів ВККС оголосила 11 грудня 2024 року.

Із графіком тестування можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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