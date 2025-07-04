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ВККС призначила тестування знань з історії української державності та оприлюднила графік

12:56, 4 липня 2025
Тривалість тестування знань з історії української державності складатиме 40 хвилин, а кількість завдань у тестуванні знань з історії української державності буде 40.
ВККС призначила тестування знань з історії української державності та оприлюднила графік
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 4 липня ухвалено рішення про призначення тестування знань з історії української державності у межах кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду і суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, та визначено графік його проведення.

«Якщо особа змінила прізвище, необхідно невідкладно повідомити про це Комісію та надіслати копію документа, що посвідчує відповідну зміну. Повідомлення з підтверджувальними документами можна подати в розділі «Звернення кандидата» кабінету суддівської кар’єри офіційного вебсайту Комісії або надіслати на електронну адресу Комісії: [email protected]», - заявили у ВККС.

У Комісії підкреслили, що з метою сприяння участі кандидатів на посаду судді та суддів, які є військовослужбовцями, у складанні тестування Комісія визначила, що за письмовим зверненням учасника з числа військовослужбовців дату складання ним тестування знань з історії української державності може бути змінено у межах графіка (з 15 липня 2025 року до 24 липня 2025 року). Про порядок перенесення дати складення тестування, визначеної графіком, буде повідомлено на офіційному вебсайті Комісії додатково.

Тестування проводитиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9, та в приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Васильківська, 90.

Для реєстрації необхідно мати при собі паспорт громадянина України.

Тестування знань з історії української державності здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Кількість завдань для тестування знань з історії української державності обираються в інформаційній системі за принципом випадковості з урахуванням таксономічної характеристики тестування та кількості тестових завдань в кожному розділі (підрозділі) Програми іспиту і таксономічної характеристики анонімного тестування з історії української державності для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, що затверджені рішенням Комісії від 29 січня 2025 року № 29/зп-25.

Тривалість тестування знань з історії української державності – 40 хвилин.

Кількість завдань у тестуванні знань з історії української державності – 40.

Максимально можливий бал на етапі тестування знань з історії української державності – 40.

Індивідуальний код і робоче місце для складання тестування знань з історії української державності визначаються за принципом випадковості із застосуванням методу сліпого вибору учасником серед надрукованих та розміщених перед ним / нею випадковим чином прихованих варіантів.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оприлюднила переліки основ тестових запитань з історії української державності, із загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду – адміністративної, господарської та загальної – з правильними відповідями на них.

Графік складання тестування знань з історії української державності:

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суддя ВККС

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