ВККС назначила тестирование знаний по истории украинской государственности и обнародовала график

Продолжительность тестирования знаний по истории украинской государственности составит 40 минут, а количество заданий в тестировании знаний по истории украинской государственности будет 40.

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Высшая квалификационная комиссия судей 4 июля приняла решение о назначении тестирования знаний по истории украинской государственности в рамках квалификационного экзамена для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в другой местный суд, и определен график его проведения.

«Если лицо изменило фамилию, необходимо немедленно уведомить об этом Комиссию и прислать копию документа, удостоверяющего соответствующее изменение. Уведомления с подтверждающими документами можно подать в разделе «Обращения кандидата» кабинета судейской карьеры официального веб-сайта Комиссии или отправить на электронный адрес Комиссии: [email protected]», — заявили в ВККС.

В Комиссии подчеркнули, что с целью содействия участию кандидатов на должность судьи и судей, являющихся военнослужащими, в сдаче тестирования Комиссия определила, что по письменному обращению участника из числа военнослужащих дата сдачи им тестирования знаний по истории украинской государственности может быть изменена в пределах графика (с 15 июля 2025 года по 24 июля 2025 года). О порядке переноса даты сдачи тестирования, определенной графиком, будет сообщено на официальном веб-сайте Комиссии дополнительно.

Тестирование будет проводиться в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9, и в помещении по адресу: город Киев, улица Васильковская, 90.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины.

Тестирование знаний по истории украинской государственности будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Количество заданий для тестирования знаний по истории украинской государственности выбираются в информационной системе по принципу случайности с учетом таксономической характеристики тестирования и количества тестовых заданий в каждом разделе (подразделе) Программы экзамена и таксономической характеристики анонимного тестирования по истории украинской государственности для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд, утвержденные решением Комиссии от 29 января 2025 года № 29/зп-25.

Продолжительность тестирования знаний по истории украинской государственности – 40 минут.

Количество заданий в тестировании знаний по истории украинской государственности – 40.

Максимально возможный балл на этапе тестирования знаний по истории украинской государственности – 40.

Индивидуальный код и рабочее место для сдачи тестирования знаний по истории украинской государственности определяются по принципу случайности с применением метода слепого выбора участником среди напечатанных и размещенных перед ним / ней случайным образом скрытых вариантов.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) обнародовала перечни основных тестовых вопросов по истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и по каждой специализации суда — административной, хозяйственной и общей — с правильными ответами на них.

График сдачи тестирования знаний по истории украинской государственности:

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