Рада готовит льготы для «белых» производителей оружия

Рада рассмотрит законопроекты Defence City для развития оборонной промышленности Украины.

Фото: armyinform

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Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит пакет из четырех законопроектов Defence City, направленных на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа» Алексей Леонов.

По его словам, эти законопроекты, поддержанные более 100 депутатами, реформируют таможенное, налоговое и уголовное законодательство для усиления обороноспособности страны. Они предусматривают создание перечня оборонных предприятий, которые будут отвечать строгим требованиям Министерства обороны. Такие предприятия получат льготы, в частности освобождение от налога на недвижимость, экологического и земельного налогов, а также таможенные преференции и поддержку в экспорте оружия.

Леонов отметил, что Украина имеет потенциал для производства оружия на сумму более 30 млрд долларов, но сейчас реализует только 9 млрд из-за нехватки финансирования и ограниченных условий для партнеров. Законопроекты будут способствовать привлечению внешних инвестиций по «датской модели», когда партнеры предоставляют средства, а Украина закупает продукцию собственного ОПК для перевооружения и экспорта.

«Когда нам предоставляют деньги партнеры, а мы за эти деньги закупаем у себя оборонно-промышленный комплекс, реализуем его для того, чтобы перевооружаться и давать возможность экспортировать нашим производителям это оружие. Кстати, на сегодня мы имеем почти 40% всего, что есть на фронте именно украинского производства», - отметил Леонов.

В перечень Defence City войдут предприятия без подозрений в коррупции или сотрудничества со странами с сомнительной репутацией.

«Достаточно жесткие, скажем так, условия. Это никакие подозрения относительно коррупции или сотрудничества со странами, имеющими сомнительную репутацию. Но взамен от государства эти предприятия получают достаточно много льгот и в налоговых изменениях. Это и отсутствие налога на недвижимость, экологического налога, земельного налога. Это помощь в экспорте оружия, также таможенные льготы, ну и, конечно, сотрудничество и помощь от Национального банка Украины», - добавил нардеп.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предприятия из перечня Минобороны Defence City получат гарантии защиты от уголовного преследования.

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