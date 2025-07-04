Практика судов
  1. В Украине

Рада готовит льготы для «белых» производителей оружия

13:00, 4 июля 2025
Рада рассмотрит законопроекты Defence City для развития оборонной промышленности Украины.
Рада готовит льготы для «белых» производителей оружия
Фото: armyinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит пакет из четырех законопроектов Defence City, направленных на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа» Алексей Леонов.

По его словам, эти законопроекты, поддержанные более 100 депутатами, реформируют таможенное, налоговое и уголовное законодательство для усиления обороноспособности страны. Они предусматривают создание перечня оборонных предприятий, которые будут отвечать строгим требованиям Министерства обороны. Такие предприятия получат льготы, в частности освобождение от налога на недвижимость, экологического и земельного налогов, а также таможенные преференции и поддержку в экспорте оружия.

Леонов отметил, что Украина имеет потенциал для производства оружия на сумму более 30 млрд долларов, но сейчас реализует только 9 млрд из-за нехватки финансирования и ограниченных условий для партнеров. Законопроекты будут способствовать привлечению внешних инвестиций по «датской модели», когда партнеры предоставляют средства, а Украина закупает продукцию собственного ОПК для перевооружения и экспорта.

«Когда нам предоставляют деньги партнеры, а мы за эти деньги закупаем у себя оборонно-промышленный комплекс, реализуем его для того, чтобы перевооружаться и давать возможность экспортировать нашим производителям это оружие. Кстати, на сегодня мы имеем почти 40% всего, что есть на фронте именно украинского производства», - отметил Леонов.

В перечень Defence City войдут предприятия без подозрений в коррупции или сотрудничества со странами с сомнительной репутацией.

«Достаточно жесткие, скажем так, условия. Это никакие подозрения относительно коррупции или сотрудничества со странами, имеющими сомнительную репутацию. Но взамен от государства эти предприятия получают достаточно много льгот и в налоговых изменениях. Это и отсутствие налога на недвижимость, экологического налога, земельного налога. Это помощь в экспорте оружия, также таможенные льготы, ну и, конечно, сотрудничество и помощь от Национального банка Украины», - добавил нардеп.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предприятия из перечня Минобороны Defence City получат гарантии защиты от уголовного преследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС просит Сырского и Умерова отпустить кандидатов в судьи из числа военнослужащих на экзамен

К первому тестированию, которое состоится уже 15 июля, допущены 232 военнослужащих-юриста.

Стало известно, что предусматривает законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

По информации АО «Укрзализныця», правоохранители и разведка выявили железнодорожные вагоны, владельцами которых являются юридические лица, участником или бенефициаром которых является РФ, или в которых РФ прямо или косвенно имеет долю в уставном капитале, акции, паи, иное членство в любой форме.

Пенсии прокурорам будут рассчитывать по-новому: стала известна финальная редакция законопроекта Галины Третьяковой

Кабмину поручается до 1 декабря 2025 года подготовить законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения и заработной платы прокуроров, в частности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также служащих правоохранительных органов.

Денис Маслов сообщил, что комитет попросил Минфин усилить финансирование судов, ВККС и ВСП

Также Комитет просит Минфин рассмотреть возможность «размораживания» прожиточного минимума для расчета окладов судей.

Первое решение об установлении наличия брачных отношений между двумя мужчинами – Деснянский райсуд Киева рассказал детали

Как отметил суд, отказ государства признать фактические брачные отношения между однополыми лицами может составлять нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, гарантированных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси