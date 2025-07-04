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Рада готує пільги для «білих» виробників зброї

13:00, 4 липня 2025
Рада розгляне законопроекти Defence City для розвитку оборонної промисловості України.
Рада готує пільги для «білих» виробників зброї
Фото: armyinform
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Верховна Рада України найближчим часом розгляне пакет із чотирьох законопроектів Defence City, спрямованих на розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК) України, повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олексій Леонов.

За його словами, ці законопроекти, підтримані понад 100 депутатами, реформують митне, податкове та кримінальне законодавство для посилення обороноздатності країни. Вони передбачають створення переліку оборонних підприємств, які відповідатимуть суворим вимогам Міністерства оборони. Такі підприємства отримають пільги, зокрема звільнення від податку на нерухомість, екологічного та земельного податків, а також митні преференції та підтримку в експорті зброї.

Леонов зазначив, що Україна має потенціал для виробництва зброї на суму понад 30 млрд доларів, але нині реалізує лише 9 млрд через брак фінансування та обмежені умови для партнерів. Законопроекти сприятимуть залученню зовнішніх інвестицій за «датською моделлю», коли партнери надають кошти, а Україна закуповує продукцію власного ОПК для переозброєння та експорту.

«Коли нам надають гроші партнери, а ми за ці гроші закуповуємо в себе оборонно-промисловий комплекс, реалізуємо його для того, щоб переозброюватись і давати можливість експортувати нашим виробникам цю зброю. До речі, на сьогодні ми маємо майже 40% всього, що є на фронті саме українського виробництва», – зазначив Леонов.

До переліку Defence City увійдуть підприємства без підозр у корупції чи співпраці з країнами із сумнівною репутацією.

«Достатньо жорсткі, скажімо так, умови. Це жодний підозр щодо корупції чи співпраці з країнами, що мають сумнівну репутацію. Але натомість від держави ці підприємства отримують достатньо багато пільг і в податкових змінах. Це і відсутність податку на нерухомість, екологічного податку, земельного податку. Це допомога в експортуванні зброї, також митні пільги, ну і, звичайно, співпраця і допомога від Національного банку України», – додав нардеп.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що підприємства з переліку Міноборони Defence City отримають гарантії захисту від кримінального переслідування.

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Верховна Рада України законопроект Міноборони

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