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Тестирование знаний по истории украинской государственности для кандидатов в местные суды начнется 15 июля

13:10, 4 июля 2025
Первый этап квалификационного экзамена продлится до 24 июля.
Тестирование знаний по истории украинской государственности для кандидатов в местные суды начнется 15 июля
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 4 июля 2025 года определила даты тестирования знаний по истории украинской государственности для кандидатов на должности судей местных судов и для действующих судей, которые планируют сменить место работы. 

Согласно утвержденному ВККС графику, тестирование начнется 15 июля и продлится до 24 июля. 

Тестирование пройдет по группам в двух местах – в здании ВККС и в помещениях Экономического факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко (ул. Васильковская, 90). 

Начало тестирования – 9:00 (регистрация в 8:00). 

Продолжительность тестирования знаний по истории украинской государственности – 40 минут. 

Количество задач в тестировании знаний по истории украинской государственности – 40. 

Максимально возможный балл на этапе тестирования знаний по истории украинской государственности – 40. 

Подробнее о правилах и условиях тестирования – по ссылке. 

Напомним, что 4 июля ВККС обнародовала тестовые задания по истории украинской государственности с правильными ответами на них. 

Тестирование на знание истории украинской государственности является первым этапом квалификационного экзамена. 

Отметим, что отбор на 1800 вакантных должностей судей местных судов ВККС объявила 11 декабря 2024 года.

С графиком тестирования можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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