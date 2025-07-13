Практика судов
  1. В Украине

Николаевскую область охватили масштабные пожары — произошло 57 возгораний

14:31, 13 июля 2025
В Николаевской области горели дома, поля, автомобили и даже территория природного парка.
Николаевскую область охватили масштабные пожары — произошло 57 возгораний
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаевской области возникла критическая пожароопасная ситуация — произошло 57 возгораний, из которых 39 — на открытых территориях, 12 — в частном секторе, по два — на объектах инфраструктуры и транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Один из пожаров возник в результате вражеского обстрела: в Николаевском районе загорелась сухая растительность на площади 5000 кв. м.  

Случаи возгорания сухостоя, мусора, камыша фиксировались в Веснянской, Воскресенской, Первомайской, Шевченковской, Березанской, Галициновской, Черноморской, Коблевской ТГ Николаевского района, Софиевской, Снигуровской, Березнеговатской, Баштанской, Владимировской, Гороховской, Казановской, Новобугской ТГ Баштанского района, Доманевской, Братской, Южноукраинской, Александровской, Прибужской, Веселиновской ТГ Вознесенского района, Кривоозерской ТГ Первомайского района, в городах Новая Одесса, Снигуровка, Баштанка, Первомайск и Николаев. Общая площадь пожаров составила более 53 га.

«Кроме мусора, население взялось и за выжигание территорий природно-заповедного фонда. Так, на территории Регионального Ландшафтного Парка «Тилигульский» бушевал пожар кустарников и травы на площади 9 га. С огнем, который быстро распространялся, одновременно боролись спасатели 8 ДПРЧ, отделение местной пожарной охраны «Коблево», техника для подвоза воды — тракторы с бочками от местных частных предпринимателей и фермеров. Удалось спасти 3 га пшеницы на корню. Трижды тушили пожнивные остатки в Вознесенском, Первомайском и Николаевском районах», - сказано в сообщении.

Огонь прошелся и по частному сектору. Один из пожаров (жилой дом площадью 25 кв. м загорелся в результате обстрела) произошел в Николаевском районе.

В селе Лиманцы вместе с сухостоем сгорели 3 нежилых дома и еще 3 хозяйственные постройки. Общая площадь составила 5200 кв. м.

Также хозяйственные постройки, летняя кухня и другие неэксплуатируемые здания тушили спасатели в Веселиновской, Новобугской и Березнеговатской ТГ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

ГСЧС пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада отсрочит ответственность для лоббистов до 2026 года

Правоохранительный комитет рекомендовал принять закон об отсрочке ответственности для лоббистов – законопроект ранее просила принять Американская торговая палата.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

В вопросах отсрочки от призыва для мужчин до 25 лет готовят изменения – законопроект

Отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

Будет ли ужесточена ответственность за отказ от прохождения ВВК – в комитете по нацбезопасности назвали количество «отказников»

«Есть над чем работать»: член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко назвал количество лиц, которые отказались от прохождения ВВК, и сумму уплаченных в бюджет штрафов от ТЦК.

Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області