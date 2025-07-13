Николаевскую область охватили масштабные пожары — произошло 57 возгораний

В Николаевской области горели дома, поля, автомобили и даже территория природного парка.

Фото: ГСЧС

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В Николаевской области возникла критическая пожароопасная ситуация — произошло 57 возгораний, из которых 39 — на открытых территориях, 12 — в частном секторе, по два — на объектах инфраструктуры и транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Один из пожаров возник в результате вражеского обстрела: в Николаевском районе загорелась сухая растительность на площади 5000 кв. м.

Случаи возгорания сухостоя, мусора, камыша фиксировались в Веснянской, Воскресенской, Первомайской, Шевченковской, Березанской, Галициновской, Черноморской, Коблевской ТГ Николаевского района, Софиевской, Снигуровской, Березнеговатской, Баштанской, Владимировской, Гороховской, Казановской, Новобугской ТГ Баштанского района, Доманевской, Братской, Южноукраинской, Александровской, Прибужской, Веселиновской ТГ Вознесенского района, Кривоозерской ТГ Первомайского района, в городах Новая Одесса, Снигуровка, Баштанка, Первомайск и Николаев. Общая площадь пожаров составила более 53 га.

«Кроме мусора, население взялось и за выжигание территорий природно-заповедного фонда. Так, на территории Регионального Ландшафтного Парка «Тилигульский» бушевал пожар кустарников и травы на площади 9 га. С огнем, который быстро распространялся, одновременно боролись спасатели 8 ДПРЧ, отделение местной пожарной охраны «Коблево», техника для подвоза воды — тракторы с бочками от местных частных предпринимателей и фермеров. Удалось спасти 3 га пшеницы на корню. Трижды тушили пожнивные остатки в Вознесенском, Первомайском и Николаевском районах», - сказано в сообщении.

Огонь прошелся и по частному сектору. Один из пожаров (жилой дом площадью 25 кв. м загорелся в результате обстрела) произошел в Николаевском районе.

В селе Лиманцы вместе с сухостоем сгорели 3 нежилых дома и еще 3 хозяйственные постройки. Общая площадь составила 5200 кв. м.

Также хозяйственные постройки, летняя кухня и другие неэксплуатируемые здания тушили спасатели в Веселиновской, Новобугской и Березнеговатской ТГ.

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