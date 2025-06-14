Індія розпочала перевірку всіх літаків Boeing 787 після авіакатастрофи в Ахмедабаді

Після авіакатастрофи в Ахмедабаді індійська влада розпочала масштабну технічну перевірку всіх Boeing 787 Dreamliner.

Джерело фото: Siddharaj Solanki/Bloomberg

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після смертельної аварії літака Air India рейсу AI171, що сталася 12 червня в місті Ахмедабад і забрала життя 241 людини, в Індії почали масову перевірку всіх Boeing 787 Dreamliner. Про це повідомив міністр авіації Індії Рам Мохан Найду, пише Bloomberg.

Наразі перевірено 8 із 34 літаків Boeing 787, що експлуатуються в Індії. Рішення про інспекції ухвалила Генеральна дирекція цивільної авіації (DGCA) після того, як з'явилися припущення про втрату тяги під час зльоту.

Регулятор зобов’язав провести технічну перевірку всіх літаків моделей Boeing 787-8 і 787-9, обладнаних двигунами GEnx виробництва General Electric. Перевірки триватимуть близько двох тижнів і охоплюватимуть системи подачі пального, кондиціювання повітря в кабіні, управління двигунами та гідравліку.

Окремо була створена міжвідомча слідча група для розслідування всіх нетехнічних аспектів катастрофи. Їй дали три місяці на підготовку звіту. Технічне розслідування доручено Бюро розслідування авіаційних подій Індії.

Слідчі оглядають уламки рейсу Air India AI171, щоб з’ясувати, що спричинило збій у роботі літака в найсмертоноснішій авіаційній катастрофі за понад десятиліття.

До розслідування вже долучилися експертні групи з Великої Британії та США, які прибули до Ахмедабада 14 червня.

Нагадаємо, що єдиний, хто вижив, розповів, як врятувався в авіакатастрофі Air India.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.