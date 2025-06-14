Практика судів
  1. У світі

Велика Британія скасовує кримінальну відповідальність за ночівлю на вулиці

18:59, 14 червня 2025
Закон був прийнятий наприкінці георгіанської епохи після Наполеонівських воєн та Промислової революції.
Велика Британія скасовує кримінальну відповідальність за ночівлю на вулиці
Джерело фото: media.reading.gov.uk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Великої Британії оголосив про плани скасувати Закон про бродяжництво 1824 року, який протягом двох століть дозволяв притягати до кримінальної відповідальності бездомних за ночівлю на вулиці.

Відповідне рішення є частиною нової стратегії боротьби з безпритульністю, спрямованої на усунення її корінних причин. Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду.

Закон, прийнятий наприкінці георгіанської епохи після Наполеонівських воєн та Промислової революції, давно вважався застарілим. Попри те, що його застосування значно скоротилося в останні десятиліття, він все ще залишався чинним і дозволяв переслідування вразливих людей за сам факт їхнього становища.

Віце-прем’єр-міністр Анджела Рейнер наголосила:

«Ми проводимо межу під майже двома століттями несправедливості. Нікого не слід криміналізувати лише за те, що він спить на вулиці. Скасовуючи цей жорстокий і застарілий закон, ми гарантуємо, що це більше ніколи не повториться».

Міністерство житлового будівництва збільшило фінансування служб допомоги безпритульним на £233 млн уже цього року, довівши загальну суму інвестицій до майже £1 млрд до 2026 року.

Нове законодавство не тільки скасує криміналізацію безпритульності, а й запровадить більш точкові норми для боротьби з реальними злочинами. Зокрема, йдеться про організацію жебрацтва з метою наживи. Ці дії часто пов’язані з діяльністю кримінальних угруповань, які експлуатують вразливих осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати, НАБУ, НАЗК та ВРП вважають за потрібне закріпити у КПК норми для покарання за зловживання процесуальними правами

У КПК визначать поняття зловживання процесуальними правами та закріплять відповідальність за це, щоб кримінальні справи розглядалися швидше – у Верховному Суді відбулося обговорення.

Суд визнав протиправним наказ МОН, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам у 2024 році

Київський окружний адмінсуд визнав нечинним наказ Міносвіти №910, за яким вступ на навчання в аспірантурі за контрактом 2024 року був можливий лише на заочній та вечірній формах.

Уряд затвердив порядок преміювання топ-чиновників

Розмір премії керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам буде визначати керівник держслужби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Відсутність добросовісності виключає можливість набуття власності на квартиру за набувальною давністю – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що при вирішенні спорів про визнання права власності за набувальною давністю має значення факт добросовісності заявника саме на момент отримання ним майна.

Розташування земельної ділянки біля водного об'єкта ще не означає, що вона належить до земель водного фонду – Верховний Суд

Прокурор вказував, що рішення міської ради прийнято з порушенням земельного і водного законодавства, оскільки спірна земельна ділянка розташована поблизу озер та накладається на прибережну захисну смугу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду