Велика Британія скасовує кримінальну відповідальність за ночівлю на вулиці

Закон був прийнятий наприкінці георгіанської епохи після Наполеонівських воєн та Промислової революції.

Джерело фото: media.reading.gov.uk

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Уряд Великої Британії оголосив про плани скасувати Закон про бродяжництво 1824 року, який протягом двох століть дозволяв притягати до кримінальної відповідальності бездомних за ночівлю на вулиці.

Відповідне рішення є частиною нової стратегії боротьби з безпритульністю, спрямованої на усунення її корінних причин. Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду.

Закон, прийнятий наприкінці георгіанської епохи після Наполеонівських воєн та Промислової революції, давно вважався застарілим. Попри те, що його застосування значно скоротилося в останні десятиліття, він все ще залишався чинним і дозволяв переслідування вразливих людей за сам факт їхнього становища.

Віце-прем’єр-міністр Анджела Рейнер наголосила:

«Ми проводимо межу під майже двома століттями несправедливості. Нікого не слід криміналізувати лише за те, що він спить на вулиці. Скасовуючи цей жорстокий і застарілий закон, ми гарантуємо, що це більше ніколи не повториться».

Міністерство житлового будівництва збільшило фінансування служб допомоги безпритульним на £233 млн уже цього року, довівши загальну суму інвестицій до майже £1 млрд до 2026 року.

Нове законодавство не тільки скасує криміналізацію безпритульності, а й запровадить більш точкові норми для боротьби з реальними злочинами. Зокрема, йдеться про організацію жебрацтва з метою наживи. Ці дії часто пов’язані з діяльністю кримінальних угруповань, які експлуатують вразливих осіб.

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