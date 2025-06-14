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Великобритания отменяет уголовную ответственность за ночевку на улице

18:59, 14 июня 2025
Закон был принят в конце георгианской эпохи после Наполеоновских войн и Промышленной революции.
Великобритания отменяет уголовную ответственность за ночевку на улице
Источник фото: media.reading.gov.uk
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Правительство Великобритании объявило о планах отменить Закон о бродяжничестве 1824 года, который на протяжении двух столетий позволял привлекать к уголовной ответственности бездомных за ночевку на улице.

Соответствующее решение является частью новой стратегии борьбы с бездомностью, направленной на устранение ее коренных причин. Об этом говорится в официальном сообщении правительства.

Закон, принятый в конце георгианской эпохи после Наполеоновских войн и Промышленной революции, давно считался устаревшим. Несмотря на то, что его применение значительно сократилось за последние десятилетия, он все еще оставался в силе и позволял преследовать уязвимых людей за сам факт их положения.

Вице-премьер-министр Анджела Рейнер подчеркнула:
«Мы подводим черту под почти двумя столетиями несправедливости. Никого не следует криминализировать только за то, что он спит на улице. Отменяя этот жестокий и устаревший закон, мы гарантируем, что это больше никогда не повторится».

Министерство жилищного строительства увеличило финансирование служб помощи бездомным на £233 млн уже в этом году, доведя общий объем инвестиций до почти £1 млрд к 2026 году.

Новое законодательство не только отменит криминализацию бездомности, но и введет более точечные нормы для борьбы с реальными преступлениями. В частности, речь идет об организации попрошайничества с целью наживы. Эти действия часто связаны с деятельностью преступных группировок, которые эксплуатируют уязвимых людей.

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Великобритания

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