На Закарпатье архитектора подозревают в умышленном повреждении памятника национального значения

Речь идет о памятнике архитектуры национального значения Костел Иоанна Крестителя XIII-XV вв.

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На Закарпатье в Береговском районе архитектору сообщили о подозрении в преднамеренном незаконном повреждении объекта культурного наследия, принадлежащего памятникам национального значения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о памятнике архитектуры национального значения "Костел Иоанна Крестителя" XIII-XV вв., который расположен в селе Мужиево Береговского района.

"На сегодняшний день от храма сохранились только руины, но они имеют большое историческое значение", — информируют в прокуратуре.

По данным следствия, архитектор, вопреки согласованному Министерством культуры и информационной политики Украины проекту реставрации, в 2022-2023 годах организовал проведение строительных работ по собственному проекту.

Во время этих работ не выполнили предварительную консервацию и укрепление древних стен костела, зато достроили на них кирпичные стены с использованием железобетона, а южный вход в памятник замуровали кирпичом.

Проведенные строительные работы привели к повреждению памятника и его первоначальной структуры, а также потери аутентичных и архитектурных элементов, что подтверждено выводом соответствующей экспертизы.

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