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Индийский миллиардер умер после того, как проглотил пчелу — он был другом принца Уильяма

16:16, 14 июня 2025
Трагическая смерть друга принца Уильяма: бизнесмен погиб после укуса пчелы во время матча по поло в Великобритании.
Индийский миллиардер умер после того, как проглотил пчелу — он был другом принца Уильяма
Источник фото: Getty
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В Великобритании во время матча по поло трагически погиб Санджай Капур — 53-летний индийский миллиардер, глава автозапчастного гиганта Sona Comstar и близкий друг принца Уильяма. По сообщениям СМИ, во время игры Капур проглотил пчелу, а ее укус, вероятно, спровоцировал анафилактический шок. Мужчина потерял сознание прямо на поле и вскоре умер. Об этом пишет Express.

За несколько часов до инцидента миллиардер опубликовал в соцсетях пост с выражением соболезнования семьям погибших в катастрофе Air India, которая произошла в Ахмедабаде.

Санджай Капур был известен своей страстью к поло, а также громкими личными историями. Ранее он был женат на звезде Болливуда Карисме Капур.

Медики отмечают, что внутренние укусы пчел, особенно в ротовую полость, могут быть смертельно опасными, особенно если у человека имеется недиагностированная аллергия.

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Индия Великобритания

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