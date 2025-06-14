Індійський мільярдер помер після того, як проковтнув бджолу – він був другом принца Вільяма

Трагічна смерть друга принца Вільяма: бізнесмен загинув після укусу бджоли під час матчу з поло у Великій Британії.

Джерело фото: Getty

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії під час матчу з поло трагічно загинув Сунджай Капур — 53-річний індійський мільярдер, голова автозапчастинного гіганта Sona Comstar і близький друг принца Вільяма. За повідомленнями ЗМІ, під час гри Капур проковтнув бджолу, а її укус, ймовірно, спровокував анафілактичний шок. Чоловік знепритомнів просто на полі та невдовзі помер. Про це пише Еxpress.

За кілька годин до інциденту мільярдер опублікував у соцмережах допис із висловленням співчуття родинам загиблих у трагедії Air India, що сталася в Ахмедабаді.

Сунджай Капур був відомий своєю пристрастю до поло, а також гучними історіями. Раніше він був одружений із зіркою Боллівуду Карісмою Капур.

Медики зазначають, що внутрішні укуси бджіл, особливо в ротову порожнину, можуть бути смертельно небезпечними, особливо якщо людина має недіагностовану алергію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.