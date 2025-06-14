На Житомирщині 19-річний хлопець зґвалтував неповнолітню дівчинку, яка має інвалідність

Молодику призначили 5 років позбавлення волі.

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На Житомирщині судили 19-річного молодика, який вчинив насильство над неповнолітньою дівчинкою, яка має інвалідність. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Злочин вчинено відносно дівчинки, яка має інвалідність та вади опорно-рухового апарату. Зловмисник затягнув її до гаражного кооперативу, де, використовуючи безпорадний стан, вчинив дії інтимного характеру.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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