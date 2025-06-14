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Київ демонтував майже 700 МАФів за рік: замість них обіцяють сквери, фото

18:05, 14 червня 2025
Демонтажні роботи вже завершено в Оболонському та Печерському районах, нині роботи тривають у Подільському та Святошинському.
Київ демонтував майже 700 МАФів за рік: замість них обіцяють сквери, фото
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Упродовж останнього року в Києві було демонтовано майже 700 тимчасових споруд і засобів пересувної торгівлі, термін дії дозвільних документів яких завершився.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час перевірки демонтажних робіт на перетині вулиць Мирослава Поповича та Ореста Васкула у Святошинському районі, звільнені локації поступово перетворюють на зелені зони та сучасні громадські простори.

«Київ продовжує реалізовувати стратегію з очищення міста від незаконних тимчасових конструкцій і створює сучасну та впорядковану інфраструктуру. Відповідне рішення Київрада прийняла ще в червні 2024 року. Ще раніше проєкт цього рішення був обговорений та опрацьований з представниками громадськості, які мали можливість внести власні пропозиції», — зазначив Пантелеєв.

За його словами, демонтажні роботи вже завершено в Оболонському та Печерському районах, нині роботи тривають у Подільському та Святошинському.

На місці демонтованих МАФів створюються нові сквери та зони відпочинку.

«Наприклад, біля станцій метро «Шулявська» та «Героїв Дніпра» демонтували МАФи, які роками займали простір поруч із виходом зі станції. Наразі на цьому місці облаштовано сквери. На площі Тараса Шевченка, на розі вулиць Полярної та Вишгородської після демонтажу 15 МАФів теж зробили зелену зону з парклетами – вуличними меблями з елементами озеленення», — додав він.

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Київ КМДА

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