У Харкові рецидивіст протягом кількох годин бив та утримував у неволі двох жінок

Чоловік протягом 3 годин утримував у заручницях двох жінок та знущався над ними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння проник через вікно до квартири, де перебували дві жінки, одна з яких була об’єктом його нав’язливої уваги, повідомила обласна прокуратура

39-річний рецидивіст зачинив вікно, замкнув двері ключем, заблокувавши вихід потерпілим, після чого відрізав частину волосся однієї з жінок і жорстоко побив обох руками та ногами, спричинивши фізичні травми та психологічний тиск.

Полон тривав понад три години, доки спецпідрозділ КОРД не провів операцію "Грім" і близько 19:40 не затримав нападника, звільнивши жінок із небезпеки.

Суд підтримав клопотання обвинувачення, обравши для підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави, а за статтею передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.